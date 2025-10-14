Elena Andreoli e Paolo Tomelleri in concerto il 26 ottobre al Teatro degli Arcimboldi per JAZZMI 2025

Domenica 26 ottobre 2025, il foyer del Teatro degli Arcimboldi ospiterà un appuntamento imperdibile della rassegna JAZZMI 2025: il concerto di Elena Andreoli e Paolo Tomelleri, in anteprima nazionale del disco Beautiful Love, appena pubblicato dall’etichetta Snatch Noise.

Dopo il doppio sold out dello scorso anno, la vocalist e autrice milanese torna sul palco insieme al clarinettista Paolo Tomelleri, autentica leggenda del jazz italiano, accompagnata da Joe Zangaro (pianoforte), Gabriele Boggio Ferraris (vibrafono), Davide Parisi (chitarra e ukulele), Chiara Bianchi (contrabbasso) e Alberto Traverso (batteria e cori).

Il concerto inizierà alle ore 18 (biglietto €20, prevendite su TicketOne) ed è sostenuto da Sergio Noviello – Cosmetic Surgery, nel segno dell’armonia e della bellezza.

“Beautiful Love” è il disco d’esordio di Elena Andreoli, una raffinata raccolta di standard jazz degli anni Venti e Trenta reinterpretati con arrangiamenti moderni e sorprendentemente dinamici.

Registrato al Crossroad Studio di Milano e distribuito da A&R di Andrea Pellizzari, l’album propone nove brani – da Blue Skies a Ain’t She Sweet, da Happy Feet a It Don’t Mean a Thing – che rievocano il fascino dello swing e del jazz classico con una veste sonora fresca, audace e contemporanea.

«Ho scelto gli standard meno conosciuti e dato grande importanza ai testi – racconta la cantante – perché per me interpretare significa comprendere l’anima di chi ha scritto quelle parole».

Tomelleri, protagonista del jazz italiano da oltre sessant’anni e collaboratore di leggende come Clark Terry, Phil Woods, Tony Scott, Jannacci e Gaber, aggiunge:

«Ogni brano del disco è un piccolo universo. Le ballad toccano corde profonde, mentre lo swing si trasforma in energia pura».

Un sodalizio musicale che guarda al futuro

L’intesa artistica tra Andreoli e Tomelleri è profonda e destinata a proseguire: «Durante il concerto presenteremo anche alcuni brani del prossimo album, che sto scrivendo proprio con Paolo», anticipa la cantante.

Parallelamente, Elena Andreoli è impegnata in nuovi progetti: insieme al trombonista Andrea Andreoli sta lavorando a un disco di inediti, mentre come autrice firma il brano Girl in the Mirror per la colonna sonora del film Stella gemella di Luca Lucini, con Margherita Buy e Laura Morante.

Informazioni concerto

Teatro degli Arcimboldi di Milano – Foyer

Domenica 26 ottobre 2025, ore 18

️ Biglietti: €20 – prevendite su ticketone.it

Festival: JAZZMI 2025

Album: “Beautiful Love“ – Snatch Noise