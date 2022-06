“Eldorado” feat. Pierpaolo Capovilla è il nuovo singolo degli Ultima Haine

ELDORADO è il nuovo singolo degli ULTIMA HAINE scritto ed arrangiato insieme ad Ale Bavo, per Prisoner Records e distribuito da The Orchard, in uscita venerdì 24 giugno. Il brano vede la partecipazione speciale di Pierpaolo Capovilla, ex voce storica de Il Teatro degli Orrori e tornato sulle scene come Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri.

Il singolo ha una storia particolare, il testo è stato scritto dal cantante in parte durante un viaggio in Messico e nelle comunità zapatiste nel 2017, ed ultimato una volta rientrato in Italia. Infatti, in qualche modo le parole richiamano le suggestioni avute in quella terra magica che è l’America Latina. Il brano viene poi portato all’interno di reHUB, il laboratorio all’interno del Reset Festival di Torino dove viene data la possibilità di arrangiare un proprio brano insieme ad un mentor, un produttore ed una scrittrice. È così che avviene l’incontro e la collaborazione con Pierpaolo Capovilla, ed anche con Ale Bavo, con cui gli ULTIMA HAINE hanno prodotto il brano e stanno lavorando al disco. Prezioso è stato anche l’incontro con la scrittrice Valentina Farinaccio per i suoi consigli sul testo. Pierpaolo Capovilla ha aggiunto qualche piccola modifica allo scritto, ma di grande valore, cantato il ritornello e suonato un secondo basso sul brano.

“ELDORADO rappresenta l’utopia, un qualcosa verso cui tendere che riesca a farci stare bene nell’animo, ma contemporaneamente vivere in un mondo più giusto. Qualcosa probabilmente di irraggiungibile, ma che ci permette di continuare a camminare. I suoni duri, le distorsioni della chitarra, il ritmo serrato e i due bassi trasmettono queste sensazioni in un modo crudo e diretto, come uno sfogo liberatorio.” ULTIMA HAINE

Le registrazioni sono avvenute presso il Charlie Studio di Quarto (NA), in una sessione dal vivo. La produzione e la registrazione sono opera di Ale Bavo, mentre il mix e il master di Ivan Rossi.

CREDITI

Scritto da ULTIMA HAINE e Ale bavo

Registrato a Quarto (NA) presso il Charlie Recording Studio

Produzione artistica: Ale Bavo

Missaggio e mastering: Ivan Antonio Rossi

BIO

Gli ULTIMA HAINE sono un gruppo musicale della periferia di Napoli. Il nome è un tributo al film “La Haine” di Mathieu Kassovitz, ambientato nella banlieue francese. Il progetto unisce influenze musicali diverse ed il punto di incontro è un miscuglio di Rock, Rap, Crossover ed Hip-Hop, che ha la sua massima espressione soprattutto dal vivo.

Il gruppo si esibisce dal vivo con il volto coperto, questo per rimarcare l’idea che il messaggio espresso attraverso la propria musica sia più importante dei loro volti. Al momento hanno all’attivo la pubblicazione di tre singoli con video disponibili su YouTube.

In questi anni si sono esibiti in decine di date in giro per la Campania e non solo, condividendo il palco con artisti quali: O Zulù, Franco Ricciardi e Sick Tamburo.

Nel 2019 partecipano al Meeting del Mare, esibendosi sul main stage in apertura a Franco 126 e vincono la 12/esima edizione del Nano Festival.

Nell’autunno del 2019 vengono selezionati tra oltre 300 band da tutta Italia per il Reset Festival di Torino, collaborando ed esibendosi dal vivo con Pierpaolo Capovilla. Arrivano inoltre in finale alla 31/esima edizione del Rock Contest di Firenze, esibendosi per l’ultima serata all’Auditorium Flog.

Al momento sono al lavoro sul loro primo album insieme al produttore Ale Bavo.