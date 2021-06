EL VIAJERO è il nuovo album di ANDREA REA

El Viajero è il quarto Album in uscita per Andrea Rea, musicista campano d’origine e romano d’adozione, in uscita il 2 luglio per Filibusta Records.

Pianista tra i più richiesti della scena jazzistica collabora da anni al fianco di numerosi musicisti tra cui: Stefano Di Battista, Dianne Reeves e John Patitucci.

Il suo approccio e la sua musica si rifanno ad innumerevoli colori ispirati sicuramente dalla tradizione jazzistica la quale funge da supporto ad un linguaggio personale influenzato da un’ampia gamma di suoni e musiche.

In questo lavoro intitolato “El Viajero” il filo conduttore che attraversa la diversità dei brani è il viaggiatore che spazia tra i diversi generi e luoghi che il pianista partenopeo ha deciso di raccontare. In questo lavoro Andrea si fa aiutare da personalità musicali intelligenti e sensibili in grado di sviluppare al meglio le sue idee di partenze. Come il contrabbassista Daniele Sorrentino (Stefano Di Battista, Joe Barbieri) già presente nel suo apprezzato lavoro d’esordio “Arioso” ed “Impasse” ed il batterista Lorenzo Tucci considerato uno dei nomi di spicco della batteria jazz in Italia.

In “El Viajero” ognuna delle otto tracce (tra cui tre composizioni originali a firma del leader) si riallaccia ed evoca esperienze, avvenimenti e ricordi.

Dall’omaggio alla musica Sud Americana (Carlos Aguirre, Martin Rojas, Hamilton De Hollanda), che non a caso rappresenta un influenza costante nella musica di Rea, al ricordo di David Bowie a

Prezioso il contributo di Giacomo Tantillo alla Tromba nel brano “En la Orilla del Mundo”.

El Viajero (Il Viaggiatore) è quindi un viaggio, il viaggio, quello personale, realizzato attraverso culture e luoghi di diversi paesi, che in qualche modo hanno influenzato la musica di Rea, con il suono personale del trio che dona omogeneità al progetto.

Nasce a Pomigliano D’Arco (NA) nel 1983.Intraprende lo studio del piano sin da piccolo prima con il M° Dino Massa poi con Gianluigi Goglia ed Armanda Desidery. Successivamente approfondisce lo studio del pianoforte classico con il il M°Mariano Patti.

Nel 2021 consegue il diploma di laurea di primo Livello Presso il Conservatorio di Pescara “L.D’Annunzio” con il massimo dei voti .

Durante il suo percorso studia e collabora con musicisti come Dado Moroni, Kenny Barron, George Cables, Barry Harris, Maurizio Giammarco, Alessandro Gwis, Julian Oliver Mazzariello, Kevin Hays, Phil Markovitz.

Prende parte a numerosi contest vincendone altrettanti tra cui: “Baronissi Jazz”, “Tuscia in Jazz” ed ancora “Piacenza Jazz” e “Teano Jazz Factory”.

Nel 2007 e il vincitore del Prestigioso premio internazionale “Massimo Urbani” PIMU 11 .

Nel 2010 partecipa aile fasi finali del “Martial jazz Piano Competition” a Parigi.

Negli ultimi anni viene chiamato a collaborare a numerose rassegne e festival nazionali ed internazionali tra cui “Umbria Jazz in China” Chengdu ,”Jarasum Jazz festival” (Seoul),Toronto Jazz Festival, Koktebel Jazz (Crimea) “Vesa Jazz” (Tirana), Total jazz Festival (Reunion Island), “Ronnie Scott” (Londra), Umbria Jazz per citarne alcuni.

E’ il pianista dell’O.N.J. (Orchestra Jazz Napoletano) diretta dal Maestro Mario Raja che vanta collaborazioni di eccellenti artisti come Archie Schepp, Maria Pia de Vito. Mauro Negri, Rais, Meg., Capone, Ada Montellanico, Don Moye, Joe Lovano e Richard Galliano.

Nel 2010 realizza “White Room” album autoprodotto con Daniele Sorrentino e Gino Del Prete.

Nel 2011 è il pianista della trasmissione “Gianvarietà” su Radio Rai uno condotta da Gianluca Guidi in onda tutti i giorni da Luglio ad Agosto.

Nel 2012 è in tour con Stefano Di Battista ed Alex Britti “mo’ better blues tour”

Nel 2014 realizza il suo secondo disco “Arioso” per I’etichetta italiana Abeat Records con Daniele Sorrentino . Stefano Costanzo e la partecipazione straordinaria di Stefano Di Battista.

Nel 2015 partecipa al tour “La musica Provata” con Erri De Luca e Stefano di Battista toccando diversi teatri italiani ed Europei.

Nel 2016 partecipa a diverse registrazioni tra le quali “Conversation” in Duo con il chitarrista partenopeo Mino Lanzieri ed alla realizzazione del disco

Italian Standards di Stefano di Battista per la collana Jazz Italiano 2016 per L’Espresso-Repubblica.

Nello stesso anno registra con Il DEA trio (Gruppo piu’ longevo dell’area Campana) l’album Secret Love per l’etichetta Itinera

Nel 2017 viene chiamato a sostituire per alcune date in Germania e Svezia il pianista americano Peter Martin nella band della stella internazionale del jazz Dianne Reeves.

Nello stesso anno l’etichetta norvegese Losen Records ha pubblicato il disco IMPASSE con Marcello di Leonardo e Daniele Sorrentino.

Dal 2007 svolge attività didattica presso numerose scuole a Napoli e Roma.

Svolge attività di registrazioni per musiche da film e documentari della Rai a cura del M°Paolo Vivaldi e del M° Dario Rosciglione

Di prossima uscita il nuovo disco in trio con Lorenzo Tucci e Daniele Sorrentino.

Attualmente suona nel quartetto stabile di Stefano di Battista

Ha collaborato al fianco di numerosi musicisti tra cui: Stefano di Battista, Dianne Reeves, John Patitucci, Greg Hutchinson, Yotam Silberstein, Daniele Scannapieco, Nicki Nicolai, Giacomo Tantillo, Sandro Deidda, Alfonso Deidda, Emanuele Cisi, Giampiero Virtuoso, Daniele Sorrentino, Elio Coppola, Dario Rosciglione , Francesco Puglisi, Luca Pirozzi, Maria Pia de Vito, Dario Deidda, Aldo Vigorito, Roberto Gatto, Vincenzo Saetta. Alessio Menconi, Davide Costagliola, Marco Zurzolo, Jerry Popolo, Alberto D’Anna. Sergio DiNatale, Tommaso Scannapieco. Giampiero Virtuoso, Sandro Gibellini, Aldo Bassi, Giovanni Amato, Massimo Farao·, Aldo Zunino, Ray Mantilla, Shawn Monteiro, Joe Lovano, Max lonata, Jerry Weldon, Gegè Telesforo, Gegè Munari, Giorgio Rosciglione, Richard Galliano, Dee Dee Bridgewater, Archie Schepp, Alex Britti.

