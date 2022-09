Ekomostro è il nuovo singolo dei Marrano

Nuovo singolo per i Marrano, che dopo aver pubblicato Poveri diavoli lo scorso aprile si ripresenta ora con questa Ekomostro, fuori venerdì 2 settembre 2022 distribuito da ADA Music Italy. Come il precedente, anche questo singolo è stato prodotto dalle sapienti mani di Davide “Divi” Autelitano dei Ministri, e il suo intervento si fa sentire bene per il piglio, la carica e l’aggressività della canzone. Si tratta infatti di un pezzo che esalta le caratteristiche del trio rock, con batteria e basso come base portante del sound, chitarre potenti e ben presenti, e una filosofia less is more a legare il concetto di produzione. Una canzone tirata ed energica fin dalle prime battute, che sembra uscita da qualche studio di registrazione d’Oltreoceano dove questi suoni vanno forte da anni.

“L’Ekomostro è ciò che condiziona il quotidiano, i gesti e le scelte che pensiamo di compiere liberamente, ma che in realtà seguono un copione già deciso e da cui fatichiamo a staccarcene”, spiega la band a a proposito del significato del brano. “È una canzone che vuole risvegliare da una visione disillusa e apatica di ciò che accade intorno a noi. Uno schiaffo a noi stessi e il desiderio di liberarsi da questa condizione che ci opprime, che ci lega ad abitudini tossiche. Vivere il presente, vivere senza rimorsi, vivere come fosse l’ultima volta che lo facciamo, senza sentirsi giudicati e schiavi del mostro che fa eco nella nostra testa, restando sempre sé stessi”.

I Marrano sono una band rock nata nell’estate del 2015 a Rimini e formata da Andrea, Daniele e Nicola. Nel dicembre dello stesso anno pubblicano il loro primo EP Marrano portandolo in giro per l’Italia in numerosi concerti. Il 22 settembre 2017 presentano il loro primo disco Gioventù spaccata, registrato in presa diretta nell’inverno del 2016 allo Stonebridge Studio di Cesena. L’album è anticipato dal brano Belgrado e vede la successiva pubblicazione dei singoli Raticosa e Gutro. Il tour del disco dà la possibilità di condividere palchi con artisti del calibro di Ministri, Andrea Laszlo De Simone, Gazebo Penguins, Havah e tanti altri. Dopo un 2019 di scrittura e registrazione, il 2020 si apre con l’uscita di Golf, primo estratto che anticipa il loro successivo lavoro, seguito il 4 marzo dal secondo singolo Blue Whale. Il 16 marzo 2020 viene pubblicato ufficialmente il loro secondo disco Perdere, in collaborazione con Altini Cose e Floppy Dischi. Nell’estate del 2020 pubblicano la cover di Sabotage, brano cult dei Beastie Boys. Il ciclo di Perdere prosegue e si chiude con i singoli Odore del distacco e A perdere. Il 1° aprile 2022 esce il singolo Poveri diavoli, registrato presso lo Stonebridge di Cesena, che vede la partecipazione di Davide “Divi” Autelitano, cantante de I Ministri, in qualità di produttore artistico. Lo stesso team si occupa della produzione del nuovo singolo Ekomostro, fuori il 2 settembre.