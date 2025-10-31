EGO: il manifesto techno-pop di Xhovana per la nuova generazione milanese

Tra fashion, club e introspezione, la cantautrice si impone
con un sound personale e cosmopolita.
C’è chi segue le tendenze e chi le anticipa. Xhovana appartiene alla seconda categoria. Il suo “EGO”, scelto tra oltre 500 brani per Sanremo Giovani, è un concentrato di elettronica, pulsazione urbana e sentimento puro.
Prodotto da LANUEVAERA e scritto con Davide Parato, il singolo è la prima tappa di un progetto più ampio che si concretizzerà nell’album “Gossip Girl”.
Dentro ci sono la Milano notturna, la voglia di riscatto, il fashion system e le emozioni crude di una generazione che balla per esorcizzare il caos.
Xhovana non ha paura di mescolare estetica e vulnerabilità: la sua voce vibra tra rabbia e dolcezza, tra la voglia di affermarsi e quella di capirsi.
Il risultato è un suono ibrido, contemporaneo, che guarda all’Europa e al futuro.
Con “EGO”, Xhovana si conferma una delle nuove voci più interessanti dell’alternative pop italiano: un equilibrio perfetto tra club, cuore e consapevolezza.
CONTATTI E SOCIAL
Instagram @xhovvvana
TikTok @xhovvvana
Spotify https://spotify.link/4fgpRaVZRXb
Apple Music https://music.apple.com/it/artist/xhovana/1505222234
YouTube https://www.youtube.com/@xhovanaofficialvevo4660