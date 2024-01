“Effetto Mentos” è il nuovo singolo di Giallo

Disponibile da venerdì 26 gennaio “Effetto Mentos“, il nuovo singolo di Giallo, fuori per CITRO.

Dopo l’album di debutto “#FFB427”, Giallo ritorna con rinnovata grinta e spirito di cambiamento(s). “Effetto Mentos“ è il primo capitolo del suo 2024. Il brano parla di quanto sia facile mentire agli altri e a noi stessi pur di piacere e di ricevere approvazione; di come questo porti a costruire un gigantesco castello di carte che prima o poi è destinato a crollare (o a esplodere come le Mentos nella Coca-Cola). “Volevo fingermi un altro, ma ho fatto una brutta controfigura” Questa dinamica ci viene così semplice e automatica che ormai nella nostra società viene quasi data per scontata: dai social alla televisione, alle amicizie di facciata pur di integrarsi. Ma quando ci renderemo davvero conto che è molto più semplice e bello essere noi stessi?

“Proprio nel ritornello descrivo il concetto della falsità, spesso nella mia vita sapevo di star dicendo anche io una bugia, di essere conforme a questa dinamica sociale, eppure mi è piaciuto fingere di essere qualcosa che non ero, mi ha fatto sentire accettato in situazioni in cui non mi sentivo all’altezza, associo questa sensazione alle mentine, che sono dolci come certe bugie, che però quando vengono svelate, quando si fa ammissione di colpa, ci esplodono in faccia come le

Mentos nella Coca-Cola”

L’artista, con il nuovo anno, sceglie di non vivere in una fiction o in una favola per bambini ma accetta la propria esistenza così per com’è realmente e attraverso i suoi acuti giochi di parole e l’ironia, ormai parti integranti della sua musica, si butta con freschezza ed energia in un funky pop contaminato da chitarre anni ’70 e metriche hip-hop. Presenterà per la prima volta il brano live ai Giardini Luzzati di Genova il 19 gennaio.

https://www.instagram.com/hellogiallo/

CITRO è una mente alveare, le radici di un sistema collettivo che permette ad artisti, autori, producer e nuove leve della music industry di supportarsi ed insieme posare i semi per esprimersi e sbocciare.

https://www.siamocitro.it/giallo/

CREDITI BRANO

Scritto e composto da: Giacomo Pisanello

Prodotto da: Giallo

Label: CITRO

Edizioni: CITRO

BIO

Giallo, crasi di Giacomo Pisanello, nasce a Lecce nel 1997 ed inizia a suonare il pianoforte prima ancora di imparare a scrivere. Negli anni delle medie inizia a suonare il clarinetto, strumento che lo accompagnerà negli anni successivi nel suo primo percorso in conservatorio durato tre anni. Abbandonato il clarinetto si riavvicina al pianoforte classico e alle tastiere anche da un punto di vista accademico iniziando quindi il suo secondo percorso al conservatorio abbandonato solo due anni dopo. È con la sua prima band che inizia ad approcciarsi al canto, al songwriting e alla produzione musicale per e con altri artisti. Nel 2018 inizia a scrivere insieme all’autore Piero Romitelli e nel 2019 si iscrive a composizione pop/rock presso il Conservatorio di Lecce. Nello stesso anno viene convocato tra i 15 autori/produttori selezionati da Sony/ATV per il Songwriting Camp e si aggiudica poi una borsa di studio che gli permette di frequentare il CET di Mogol.

Nel 2021 insieme a Margherita De Francesco fonda il collettivo CITRO nel quale produce il brano vincitore di Castrocaro.

Nel 2022 si laurea in Composizione Pop con 110 e lode e si trasferisce a Milano dove conclude il suo primo album da solista.

Nel 2023 il suo progetto insieme al collettivo CITRO collaborano con Enrico Molteni per il rilascio del suo primo album #FFB427.