Eduardo De Crescenzo torna a esibirsi al Palazzo Reale di Napoli il 13 giugno per il Noisy Naples Fest

Noisy Naples Fest

presenta

EDUARDO DE CRESCENZO

Essenze Jazz

Giovedì 13 giugno 2024 ore 21

Palazzo Reale di Napoli

Eduardo De Crescenzo torna a esibirsi a Napoli: giovedì 13 giugno alle ore 21 presenta “Essenze Jazz” a Palazzo Reale, nell’ambito della settima edizione del Noisy Naples Fest.

Con lui sul palco, allestito negli spazi del Giardino Romantico di Palazzo Reale, ci sarà una rosa di musicisti tra i più apprezzati della scena jazzistica contemporanea: Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Daniele Scannapieco al sassofono e Susanna Krasznai al violoncello.

I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili in prevendita a partire da mercoledì 15 maggio alle ore 12, su ETES e nei punti vendita autorizzati.

Essenze Jazz è il concerto che Eduardo De Crescenzo ha costruito per firmare la sua lunga carriera: Ancora, L’odore del mare, E la musica va, Sarà così, Il racconto della sera, Naviganti …

Presentato per la prima volta nel 2012 al Teatro San Carlo di Napoli è diventato il suo documento d’identità, una biografia musicale che gli consente di tenere insieme i suoi molteplici talenti di cantante, interprete, fisarmonicista, compositore, arrangiatore. Il concerto in cui riesce a tenere insieme quel pubblico pop generazionale cresciuto con i valori umani che Eduardo trasmette con la sua musica e quel pubblico di “bocca buona” consapevole dei suoi talenti artistici.

Un format originale che si può riascoltare all’infinito perché non si ripete mai uguale: in dialogo aperto con i grandi jazzisti che lo accompagnano sul palco, consente molti momenti di composizione estemporanea che arrivano a sorpresa per il pubblico in sala e per loro stessi che stanno suonando.

Essenze Jazz è una biografia musicale emozionante che svela in un unico concerto tutte le caratteristiche del mondo sonoro di Eduardo. Le interpretazioni raffinate degli chansonniers italiani e napoletani che a inizio del XX secolo s’ispirarono alla Francia, il ritmo serrato del vocalizzo scat che scopriva nell’adolescenza nei locali americani sul porto di Napoli dove la sera si suonava il jazz, le suggestioni del Mediterraneo che lo ispirano dal mare o dai vicoli della sua città.

Dopo il successo dello scorso anno si rinnova l’appuntamento a Palazzo Reale con la rassegna off del Noisy Naples Fest, organizzata in collaborazione con Drop, Bang e Art. Oltre ai consueti concerti in programma all’Arena Flegrea, infatti, anche quest’anno il festival partenopeo aggiunge alla sua programmazione 2024 una serie di eventi nel magnifico scenario del Giardino Romantico, inaugurati dal live set di DADA’, nuovo volto del cantautorato femminile napoletano. Gli eventi di Palazzo Reale proseguiranno con Trick Beat (16 maggio), Afro Blue ft Helen Tesfazghi & Antonio Marino (19 maggio), Parbleu (23 maggio), Eduardo De Crescenzo (13 giugno). Altri artisti presenti in cartellone verranno annunciati nei prossimi giorni.

