Eduardo De Crescenzo: l’album “Essenze Jazz” esce per la prima volta in doppio vinile

La sintesi più alta della maturità espressiva di Eduardo De Crescenzo trova finalmente la sua collocazione ideale sul giradischi. Esce domani, 29 maggio 2026, su etichetta BMG, la prima e attesissima versione in doppio vinile di “Essenze Jazz”, contemporaneamente alla release in streaming e download digitale su tutte le piattaforme.

Pubblicato originariamente in formato CD nel 2013 per EmArcy (Universal Classics & Jazz) e da tempo esaurito, l’album rappresenta la perfetta biografia musicale dell’artista partenopeo, capace di liberare la “forma canzone” attraverso i codici dell’improvvisazione jazzistica.

La genesi del progetto: dal San Carlo alla presa diretta in studio

Il viaggio di Essenze Jazz inizia ufficialmente l’11 giugno 2012 sul prestigioso palco del Teatro San Carlo di Napoli, luogo in cui De Crescenzo battezza un format intrigante nato dall’esigenza di cercare un suono che potesse rappresentarlo nel presente.

Per non disperdere la magia e la freschezza della composizione estemporanea che caratterizza le sue esecuzioni, l’album fu registrato in studio ma in presa diretta. Le canzoni del suo vasto repertorio, già intrise di un canto ad alta concentrazione blues, non vengono stravolte, ma trovano nei moduli jazz lo spazio perfetto per la dilatazione espressiva, mantenendo intatta la storica intensità interpretativa di scuola classica.

La scaletta e i musicisti d’eccezione

In scaletta rifioriscono tracce generazionali che uniscono un pubblico esigente a chi si lascia trasportare dal brivido istintivo della sua straordinaria estensione vocale: da “Ancora” (successo planetario nato a Sanremo 1981) a “L’odore del mare”, passandando per “E la musica va”, “Dove”, “Il racconto della sera”, “La vita è un’altra”, “Naviganti” e “Sarà così”.

Il progetto ha preso forma grazie a un canovaccio di arrangiamenti scritto a quattro mani da Eduardo con il pianista Stefano Sabatini, supportato da una rosa di fuoriclasse del jazz: il sassofono geniale di Daniele Scannapieco e quello suadente di Sandro Deidda, la sezione ritmica di rara poesia formata da Enzo Pietropaoli (contrabbasso) e Marcello Di Leonardo (batteria), il violoncello di Lamberto Curtoni, la fisarmonica di Eduardo De Crescenzo, firma e annuncio di un sound inconfondibile.

Dove trovarlo e Pre-order

Il doppio vinile è già disponibile in pre-order attraverso il multilink ufficiale: DeCrescenzo.lnk.to/essenzejazz.

DISCOGRAFIA

ESSENZE JAZZ 29 maggio 2026 doppio vinile, streaming e download

AVVENNE A NAPOLI passione per voce e piano EDIZIONE SPECIALE 2023 doppio vinile e spartiti – AVVENNE A NAPOLI passione per voce e piano 2022 cd + libro Storie del canzoniere napoletano – ESSENZE JAZZ 2013 cd – LE MANI 2006 live cd e dvd – LA VITA È UN’ALTRA 2003 – LIVE 1995 – DANZA DANZA 1993 – CANTE JONDO 1991 – C’E’ IL SOLE 1989 – DOVE C’E’ IL MARE 1985 – NUDI 1987 – decrescenzo 1983 – AMICO CHE VOLI 1982 – ANCORA 1981.

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