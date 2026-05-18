Eduardo De Crescenzo a Napoli: sold out all’Arena Flegrea e nuova data a settembre

Il legame tra Eduardo De Crescenzo e la sua Napoli si conferma indissolubile. Dopo il rapidissimo sold out dei biglietti per il concerto di martedì 30 giugno, il Noisy Naples Fest ha annunciato ufficialmente una nuova data: l’artista tornerà sul palco dell’Arena Flegrea sabato 19 settembre 2026.

Il progetto “Essenze Jazz” continua così il suo viaggio, portando in scena una Napoli colta e poetica, lontana dagli stereotipi e immersa in sonorità internazionali.

Essenze Jazz: un ensemble d’eccezione

Sul palco, Eduardo De Crescenzo (voce e fisarmonica) sarà accompagnato da un ensemble di fuoriclasse della scena jazz contemporanea:Enzo Pietropaoli (contrabbasso), Marcello Di Leonardo (batteria), Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), Daniele Scannapieco (sassofono) e Susanna Krasznai (violoncello).

La scaletta attraverserà i grandi successi di una carriera straordinaria, da “Ancora” (il trionfo di Sanremo 1981) a “L’odore del mare”, “E la musica va”, fino a “Naviganti”. Brani che rifioriscono di generazione in generazione grazie alla capacità di De Crescenzo di ibridare la canzone napoletana con il ritmo dello scat e le suggestioni del Mediterraneo.

Il ritorno di “Essenze Jazz” in vinile

Il 29 maggio segna un altro appuntamento importante per i fan: l’iconico album “Essenze Jazz” torna disponibile per la prima volta in doppio vinile (etichetta BMG). Un’operazione che, nelle parole dell’artista, restituisce il “gesto” di una generazione che ascolta la vita attraverso una puntina, aiutando il cuore a viaggiare.

Info Biglietti e Prevendite per la nuova data

I biglietti per il concerto di sabato 19 settembre 2026 seguiranno questo calendario di vendita: