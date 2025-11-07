Edoardo Tincani torna con “Irene è sicura”, una ballata folk rock sull’emancipazione

C’è ancora spazio, nella musica, per raccontare storie semplici e autentiche, come quelle che nascono nei quartieri di provincia e si trasformano in poesia. È proprio da questa realtà che prende forma “Irene è sicura” (Artisti Online), il nuovo singolo di Edoardo Tincani, scritto insieme a Stefano Boggi, autore e musicista con cui Tincani ha già condiviso successi come “Il soffio di Dio” e “Deserti”, e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio a partire dal 7 novembre 2025.

Il brano unisce lirismo narrativo e sonorità folk rock, creando una pellicola da ascoltare che segue passo dopo passo la giovane Irene, “con la testa fra le stelle e i nervi a fior di pelle”, decisa a lasciare la propria casa per inseguire un sogno.

Il brano racconta il momento esatto in cui la ragazza trova il coraggio di cambiare. Irene non fugge: sceglie. Dopo “l’ennesima discussione in famiglia, incornicia il suo titolo di studio e parte “ per un viaggio che non sa”. È un gesto di fiducia nel futuro, un atto di emancipazione e di speranza.

Tincani e Boggi costruiscono un episodio delicato e cinematografico, nel quale l’ascoltatore assiste quasi in silenzio alla scena di Irene che chiude la valigia, sale sull’aereo e guarda il mondo diventare piccolo tra le nuvole.

Nel testo scritto da Tincani spicca la frase “Il suo desiderio può vincere il fato”, un verso che racchiude l’essenza del brano: la convinzione che la volontà, quando è pura e autentica, riesce a ribaltare il destino.

Musicalmente, “Irene è sicura” si muove con eleganza e fluidità. L’arrangiamento firmato da Marco Gatti dona al brano un respiro moderno ma intimo, dove le chitarre di Stefano Boggi colorano il tutto con accenti folk e riflessi rock.

Il ritmo procede dolcemente, come un battito d’ali, accompagnando l’ascoltatore in un crescendo di curiosità ed emozione che culmina nel ritornello luminoso, aperto e liberatorio.

La produzione mette in risalto la voce calda e intensa di Tincani, che interpreta la storia con una partecipazione sincera ed empatica.

“Irene è sicura” è una canzone che parla di noi, di tutti quelli che almeno una volta hanno sentito il bisogno di partire per ritrovarsi, e di chi, pur con le paure e le incertezze, sceglie di credere nel proprio sogno.

Come accade con i film più belli, ad ogni ascolto si scoprono nuovi dettagli, nuove sfumature di vita, fino a chiedersi se anche noi, un giorno, avremo la stessa sicurezza di Irene la ribelle.

Edoardo Tincani è cantautore, giornalista e scrittore. La sua produzione artistica affonda le radici nella fede cattolica, che da sempre ispira i suoi testi e le sue composizioni.

Nel 2016 ha pubblicato il libro E con questa vita Ti canto. Cento liriche di un cuore cristiano, una raccolta di poesie e canzoni che raccontano il suo percorso spirituale. Nello stesso anno ha prodotto il CD dal vivo Venga il tuo regno, testimonianza di un cammino musicale condiviso con il pubblico.

Il 1° ottobre 2018, a Reggio Emilia, ha portato in scena il concerto Io Ti cercherò, un viaggio attraverso venti brani storici della sua carriera.

Nel 2022 ha fatto il suo debutto su Spotify con l’album Compagni di viaggio, dodici canzoni scritte e interpretate con le musiche di Daniele Semprini.

Due anni più tardi, dalla collaborazione con Stefano Giuranno, è nato il disco 2033 E volgeranno lo sguardo, tredici brani dedicati al mistero della Pasqua. Parallelamente, grazie a Marco Gatti e all’etichetta Artisti Online, Tincani ha pubblicato numerosi singoli, tra cui sei featuring con Fausto Bizzarri e tre con la rock band LOOKin4.

Il 2025 segna una nuova tappa importante della sua carriera con l’uscita del terzo album Aedo, che conferma la sua vocazione di cantautore capace di intrecciare spiritualità, poesia e musica contemporanea.