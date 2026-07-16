Eddie Lang Jazz Festival a Monteroduni (ISERNIA) dal 6 al 9 agosto

L’Eddie Lang Jazz Festival si terrà nella splendida e suggestiva cornice dei Giardini del Castello Pignatelli di Monteroduni, con un cartellone dal respiro fortemente internazionale, capace di attraversare il jazz contemporaneo, la tradizione cubana e le grandi voci della scena mondiale.

La filosofia del Festival coniuga la presenza di autentiche icone della musica internazionale con la valorizzazione dei giovani talenti. Ogni serata sarà infatti inaugurata dalle esibizioni di eccellenti band locali e di promettenti formazioni emergenti del panorama jazz italiano.

Jonathan Kreisberg Trio

Ad aprire il cartellone sarà il chitarrista Jonathan Kreisberg, riconosciuto come uno dei compositori e interpreti più interessanti del jazz contemporaneo. Il suo linguaggio musicale unisce melodie senza tempo a sonorità innovative, dando vita a uno stile personale che gli ha conquistato un vasto pubblico in tutto il mondo.

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Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club

A seguire sarà la volta del Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, gli unici e autentici eredi del leggendario repertorio reso celebre dal progetto di Ry Cooder e Nick Gold e consacrato a livello internazionale dal docu-film di Wim Wenders Buena Vista Social Club. Un viaggio nelle sonorità più autentiche della tradizione cubana.

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Veronica Swift 4et

Chiuderà il Festival Veronica Swift, tra le interpreti più brillanti e versatili della sua generazione. Pur affermandosi come una straordinaria cantante jazz, il suo repertorio abbraccia con naturalezza l’opera francese e italiana, la musica classica europea, la bossa nova, il blues, il rock industriale, il funk e il vaudeville, offrendo al pubblico uno spettacolo di grande intensità artistica.

Video: I Am What I Am

Le date dei concerti:

Venerdì 7 agosto – JONATHAN KREISBERG TRIO

Jonathan Kreisberg, chitarra

Marko Churnchetz, organo Hammond

Greg Hutchinson, batteria

Special guest: Karla Pavon

Sabato 8 agosto – GRUPO COMPAY SEGUNDO de BUENA VISTA SOCIAL CLUB

Salvador Repilado Labrada, direzione e contrabbasso

Hugo Garzón Bargalló, voce solista e maracas

Nilso Arias Fernández, seconda voce e chitarra

Rafael Inciarte Rodríguez, direzione musicale e cori

Haskell Armenteros Pons, clarinetto e cori

Rafael Inciarte Cordero, clarinetto basso

Rafael Dairon Mejías Chang, percussioni e cori

Omar Pérez Rodríguez, chitarra

Yoel Matos Rodríguez, armónico

Domenica 9 agosto – VERONICA SWIFT 4ET

Veronica Swift, voce

Holger Marjamaa, pianoforte

Jack Tustin, basso

Rasmus Svensson-Blixt, batteria

Informazioni:

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito https://www.eddielang.it/

Località: Giardini Castello Pignatelli,

Via Principe Pignatelli 1, Monteroduni

(Isernia)

Date: 6-9 agosto ore 21:30

Biglietti: disponibili su Vivaticket.com

e-mail: info@eddielang.it

SOCIAL:

Pagina Facebook: Eddie Lang Jazz Festival

Pagina Instagram: eddielang_jazzfestival

Youtube channel: Eddie Lang Music APS