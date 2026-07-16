Eddie Lang Jazz Festival a Monteroduni (ISERNIA) dal 6 al 9 agosto

L’Eddie Lang Jazz Festival si terrà nella splendida e suggestiva cornice dei Giardini del Castello Pignatelli di Monteroduni, con un cartellone dal respiro fortemente internazionale, capace di attraversare il jazz contemporaneo, la tradizione cubana e le grandi voci della scena mondiale.
La filosofia del Festival coniuga la presenza di autentiche icone della musica internazionale con la valorizzazione dei giovani talenti. Ogni serata sarà infatti inaugurata dalle esibizioni di eccellenti band locali e di promettenti formazioni emergenti del panorama jazz italiano.
Jonathan Kreisberg Trio
Ad aprire il cartellone sarà il chitarrista Jonathan Kreisberg, riconosciuto come uno dei compositori e interpreti più interessanti del jazz contemporaneo. Il suo linguaggio musicale unisce melodie senza tempo a sonorità innovative, dando vita a uno stile personale che gli ha conquistato un vasto pubblico in tutto il mondo.
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Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club
A seguire sarà la volta del Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, gli unici e autentici eredi del leggendario repertorio reso celebre dal progetto di Ry Cooder e Nick Gold e consacrato a livello internazionale dal docu-film di Wim Wenders Buena Vista Social Club. Un viaggio nelle sonorità più autentiche della tradizione cubana.
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Veronica Swift 4et
Chiuderà il Festival Veronica Swift, tra le interpreti più brillanti e versatili della sua generazione. Pur affermandosi come una straordinaria cantante jazz, il suo repertorio abbraccia con naturalezza l’opera francese e italiana, la musica classica europea, la bossa nova, il blues, il rock industriale, il funk e il vaudeville, offrendo al pubblico uno spettacolo di grande intensità artistica.
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Le date dei concerti:
Venerdì 7 agosto – JONATHAN KREISBERG TRIO
Jonathan Kreisberg, chitarra
Marko Churnchetz, organo Hammond
Greg Hutchinson, batteria
Special guest: Karla Pavon
Sabato 8 agosto – GRUPO COMPAY SEGUNDO de BUENA VISTA SOCIAL CLUB
Salvador Repilado Labrada, direzione e contrabbasso
Hugo Garzón Bargalló, voce solista e maracas
Nilso Arias Fernández, seconda voce e chitarra
Rafael Inciarte Rodríguez, direzione musicale e cori
Haskell Armenteros Pons, clarinetto e cori
Rafael Inciarte Cordero, clarinetto basso
Rafael Dairon Mejías Chang, percussioni e cori
Omar Pérez Rodríguez, chitarra
Yoel Matos Rodríguez, armónico
Domenica 9 agosto – VERONICA SWIFT 4ET
Veronica Swift, voce
Holger Marjamaa, pianoforte
Jack Tustin, basso
Rasmus Svensson-Blixt, batteria
Informazioni:
Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito https://www.eddielang.it/
Località: Giardini Castello Pignatelli,
Via Principe Pignatelli 1, Monteroduni
(Isernia)
Date: 6-9 agosto ore 21:30
Biglietti: disponibili su Vivaticket.com
e-mail: info@eddielang.it
SOCIAL:
Pagina Facebook: Eddie Lang Jazz Festival
Pagina Instagram: eddielang_jazzfestival
Youtube channel: Eddie Lang Music APS