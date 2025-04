EDDIE BROCK feat. MILLE nel nuovo singolo “FART WEST”

Pubblicato ,“Far West”, il nuovo singolo di Eddie Brock con la partecipazione della cantautrice Mille. Una ballata urban-intimista, intensa e viscerale, che racconta una storia d’amore complessa, ambientata in un paesaggio emotivo in bilico tra fuga e desiderio, tra slanci e incertezze, tra il bisogno di libertà e il desiderio di appartenersi.

Le voci di Eddie Brock e Mille si intrecciano in un duetto autentico e profondo, capace di mettere a nudo emozioni contrastanti con delicatezza e potenza.

L’atmosfera richiama un “western metropolitano”: immagini polverose, evocative, che si intrecciano con sentimenti umani e quotidiani.

La produzione, firmata da Andrea Cascini e Vincenzo Leone, regala al brano un sound essenziale ma potente, in grado di sostenere la narrazione con equilibrio e profondità.

Far West segna un nuovo capitolo nella crescita artistica di Eddie Brock, sempre più riconoscibile per la sincerità della sua scrittura e le melodie nitide e personali.

“Far West” è l’ultimo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album del cantautore romano. Il brano è stato scritto da Eddie Brock insieme a Mille, Davide Malvi e Andrea Cascini.

Video del brano Far West

Eddie Brock si esibirà dal vivo il 15 maggio 2025 (ore 21) all’ Alcazar – via Cardinale Merry del Val, 14, Roma.

Prevendita dei biglietti sul sito

Chi è Eddie Brock

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, nasce a Roma nel 1997.

La passione per la musica nasce fin da piccolo, grazie ai viaggi in macchina con il padre e alla radio sempre accesa. Musica e fumetti sono da sempre il suo mondo: Spider-Man in particolare. “Da bambino sfruttavo il talento di mio zio fumettista per farmi disegnare Venom, il mio personaggio preferito. Da lì è nato il mio nome d’arte, Eddie.”

Dopo aver lavorato per due anni in un call center, aver consegnato pizze per le strade di Roma e fatto volontariato nei weekend con Save The Children, oggi Eddie lavora come host in strutture ricettive. Ma è la musica la sua vera ragione di vita.

L’artista viene selezionato per il Coca-Cola Future Legend (2018), ed entra nel Team Soul di Annalisa, partecipa al Battiti Live di Vieste, Trani e Bari.

A marzo 2025 il suo brano “Tarocchi” viene remixato dalla celebre DJ internazionale Deborah De Luca, che lo include nel suo ultimo disco Hard Pop Vol.2.