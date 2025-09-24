EDDA pubblica il nuovo album “Messe Sporche” e sarà in concerto il 19 dicembre a Torino

“Messe Sporche” è il nuovo album di EDDA (Stefano Edda Rampoldi) , in uscita il 17 ottobre per Woodworm/Universal Music Italia. Si tratta del suo settimo lavoro da solista, disponibile esclusivamente in edizione fisica (CD e vinile), fatta eccezione per due singoli che saranno pubblicati anche sulle piattaforme di streaming.

Dopo l’atmosfera intima di Illusion (2022), prodotto da Gianni Maroccolo, EDDA torna a sorprendere con un disco dal carattere decisamente rock. Alla produzione c’è ancora una volta Luca Bossi, già al fianco dell’artista in Graziosa utopia e Fru fru.

Il nuovo album sarà presentato dal vivo con un tour dal forte impatto rock. Sul palco, EDDA sarà accompagnato da un quartetto di musicisti che vede l’ingresso di un nome storico del rock italiano: il batterista Diego Galeri (Timoria, Miura):

Stefano “Edda” Rampoldi – voce, chitarra

Luca Bossi – basso, tastiere

Francesco “Killa” Capasso – chitarre

Diego Galeri – batteria

“Questo disco è il frutto di un lavoro enorme, artigianale, del maestro Luca Bossi al quale per mesi, giorni e settimane ho appesantito la vita con la mia presenza. Non volevo fare un disco, ma Luca mi ha “costretto” e credo che sia stato un miracolo per tanto bene che è venuto. Al di là delle mie più rosee aspettative. È proprio vero che l’uomo propone e Dio dispone, o per dirla in termini meno pomposi e parafrasando sempre i grandi del cinema – sta mano po’ essere fero o po’ essere piuma! Oggi è stata Rock!” (Edda)

Video del brano Pater

EDDA

VENERDÌ 19 DICEMBRE 2025

sPAZIO211 – VIA F. CIGNA 211, TORINO

DOORS H 21

BIGLIETTO IN PREVENDITA EU 17,25

PREVENDITE ATTIVE SU DICE