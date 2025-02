ED SHEERAN concerto a Roma il 14 giugno 2025

Ed Sheeran in concerto a Roma: unica data italiana del “Mathematics European Tour 2025”

Ed Sheeran torna in Italia per un’unica imperdibile data del suo Mathematics European Tour 2025! sabato 14 giugno allo Stadio Olimpico di Roma .

RDS è la radio ufficiale dell’evento e, fino al 9 febbraio , si potrà partecipare al gioco radio e diventare uno dei fortunati che andranno al concerto. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.rds.it .

Un artista da record

Ed Sheeran è uno degli artisti più amati e premiati della scena musicale internazionale. Con successi come Shape of You, Perfect e Thinking Out Loud, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il suo stile musicale non ha mai subito particolari deviazioni artistiche ed è basato prevalentemente sulla musica pop con elementi, folk, soul e R&B oltre a forti influenze derivanti dalla musica tradizionale irlandese.

prenotazione biglietti

Biografia di Ed Sheeran

Nel 2011 l’artista ha firmato un contratto discografico con la Asylum Records, raggiungendo la fama internazionale con il suo terzo album +, certificato sette volte disco di platino in Regno Unito, rimanendo 200 settimane nella Official Albums Chart.

Oltre al precedente, nel 2014 ha pubblicato X, che ha superato il successo dell’album precedente, vendendo oltre 10 milioni di copie a livello globale, trainato dai singoli Sing, Don’t, Thinking Out Loud, Bloodstream e Photograph, divenuti delle vere e proprie hit internazionali.

Successivamente, nell’anno 2017 è stata la volta di ÷, anch’esso di grande successo commerciale, grazie soprattutto a due dei cinque estratti, Shape of You e Perfect, che hanno guidato l’album verso la prima posizione dei maggiori mercati musicali.

Persona molto attiva nel supporto delle associazioni benefiche, ED Sheeran è apprezzato anche per le sue qualità di scrittore e compositore, tanto da essere divenuto autore di brani per diversi artisti. Fra i numerosi premi vinti, vi sono 4 Grammy Award e 6 BRIT Award.