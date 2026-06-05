Easy Blood, coesione e hardcore nel nuovo disco di Michael The Skillerz, Tau, G.Love e Dj Erbo

Il titolo nasce da un gioco di rimandi cinematografici — dal film Blood Simple, reinterpretato anche da Zhang. C’è una scelta precisa dietro Easy Blood, il nuovo progetto firmato da Michael The Skillerz, Tau, G.Love e Dj Erbo: non adattarsi, non mediare, non inseguire nulla. Yimou — e viene ritradotto per diventare qualcosa di proprio, coerente con l’identità del disco. “Easy Blood” non è solo una citazione, ma una dichiarazione d’intenti: entrare nell’industria musicale “a gamba tesissima” con un progetto hardcore, radicato nelle sonorità classiche e completamente libero da compromessi.

Dodici tracce, nessun singolo anticipato. Una scelta controcorrente che ribadisce la natura del lavoro: un disco da ascoltare dall’inizio alla fine, dove ogni brano è un tassello necessario, una faccia dello stesso dado. Le produzioni seguono questa visione senza deviazioni: nove tracce portano la firma integrale di G.Love, mentre tre nascono dalla collaborazione con Dj Zeta e Manny Mani. Il risultato è un suono boom bap crudo, sporco, diretto, che mette al centro le barre, gli scratch e una violenza sonora che non cerca di essere addomesticata.

“Easy Blood”: tecnica, attitudine e spirito underground senza filtri

Più che un concept, Easy Blood è un processo. Un viaggio dentro la voglia di fare musica e di misurarsi senza limiti, dove la scrittura diventa terreno di sfida e crescita. Michael The Skillerz e Tau lavorano sulla tecnica, sulla densità delle rime, sull’impatto delle metriche, mentre G.Love e Dj Erbo costruiscono un impianto sonoro coerente, essenziale e senza sovrastrutture. È il primo progetto ufficiale di gruppo con questa formazione, anche se i quattro artisti condividono già un percorso fatto di collaborazioni incrociate.

I featuring rafforzano ulteriormente l’identità del disco senza snaturarla. Si parte con un banger insieme a Jack The Smoker, si passa a un cypher corale che riunisce una lunga lista di emcees legati alla stessa attitudine underground — Marcy, Fablo Seed, Il Sacco, Los Migol, Derma, G.monkey, LaMNor, Pirahh, Tusco, Enne, Liffe, Barra1, Synr Chase ed Easyman — fino ad arrivare a una traccia che suona come una reunion simbolica con Enne, figura chiave nella storia artistica degli autori.

Pubblicato da Vibrarecords e distribuito da Believe Music, Easy Blood si inserisce nel panorama come un progetto che non cerca scorciatoie: niente storytelling costruito, niente filtri, solo attitudine, tecnica e una visione chiara di cosa significhi oggi fare hip hop restando fedeli alla propria natura.