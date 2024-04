“Earth” è il nuovo singolo di Clio M

Esce venerdì 22 marzo 2024 su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy) il nuovo singolo del progetto Clio M dal titolo “Earth“. Un nuovo capitolo e terzo brano estratto dal nuovo album “Tabula“, in uscita questa primavera. Un brano è dedicato al cambiamento climatico: le nuove generazioni sono lasciate sole nella lotta contro qualcosa che oggi appare come inevitabile. Il brano è un appello alle generazioni che le hanno precedute, a chi finora non si è schierato nonostante abbia maggiore responsabilità e più potere. Un quartetto d’archi e delle percussioni trance creano una marcia incalzante, per non arrendersi di fronte al disastro imminente.

““La via italiana all’Avant-pop […] sulle orme delle ambiziose produzioni d’oltreoceano dagli arrangiamenti stratificati e avvolgenti”, Rockit (50 migliori dischi del 2020)

“Un incontro impossibile tra una voce e il violino, tra Nina Simone e Arca” Rolling Stone

“Una voce straordinaria, che siamo davvero felici di trasmettere per un mese intero”, MTV Music

“Fight si muove su un mood evocativo e nordico in bilico tra Björk e Anohni, in cui gli archi costruiscono uno sfondo armonico sospeso e perfetto per la voce virtuosa di Clio M”, Sentireascoltare

Clio M è il progetto solista di Clio Colombo, ex Clio and Maurice. Clio M si è esibita in Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Italia e Marocco nell’arco di diversi tour. La sua musica è apparsa su Rolling Stone Italia, mentre il video del brano “Lost” è stato trasmesso in alta rotazione su MTV Music Italia a marzo 2020. “Fragile”, EP pubblicato a novembre 2020 con il duo Clio and Maurice, è stato nominato tra i migliori 50 dischi dell’anno da Rockit, che li ha definiti “la via italiana all’avant-pop”.

A luglio 2022 Clio M annuncia in un’intervista per la rivista internazionale Schön! Magazine il suo prossimo debutto come artista solista. Il suo primo disco, Tabula, scritto in collaborazione con Martin Nicastro e prodotto da Giuliano Pascoe, guarda ai lavori di icone del pop sperimentale internazionale come Björk e FKA twigs. Il focus è politico ed esistenziale: temi come la crisi climatica e la lotta per i diritti delle donne si intrecciano all’interno di un universo emotivo. Il disco vede la partecipazione della voce di Adele Altro (Any Other) e del contrabbasso di Margherita Carbonell.

Il suo singolo di debutto, “Fight”, esce il 27 ottobre con distribuzione Believe e viene inserito nella playlist editoriale di Spotify “Fresh Finds Italia”. Il videoclip viene pubblicato in esclusiva internazionale sul magazine berlinese Kaltblut e in Italia su Sentireascoltare. “Fight” entra in rotazione su MTV Music Italia a partire da inizio novembre. Il secondo singolo, “A Good Day” esce il 19 gennaio e affronta il tema della violenza sulle donne in tutte le sue forme.

“Earth” è il terzo singolo di Clio M, in uscita il 22 marzo.

