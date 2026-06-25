Early Times pubblica il nuovo album “Border Crossings”

Border Crossings è il nuovo album del chitarrista e compositore newyorkese Early Times. Un lavoro di puro jazz, arricchito da sonorità soul e ritmi latini, che mette in luce la versatilità artistica del musicista.

Early Times ha ottenuto passaggi radiofonici a livello nazionale e internazionale e, dal 2021, ha pubblicato quattro album. Nel corso della sua carriera ha intrapreso tournée con EC Scott (celebre artista soul e blues), vincitrice di 9 Blues Music Awards, registrando con lei due album. Ha inoltre collaborato con Bobby Rush, leggenda del blues e vincitore di 3 Grammy Awards. Oltre all’attività musicale, Early è una nota personalità radiofonica nazionale su SiriusXM.

Per Border Crossings, Times si è circondato di alcuni tra i musicisti più apprezzati e premiati della scena contemporanea. Alla batteria troviamo Steve Gadd, vincitore di Grammy Award e membro della Modern Drummer Hall of Fame, insignito anche di due lauree honoris causa in musica.

Al pianoforte c’è Zaccai Curtis, vincitore del Grammy Award 2025 per il miglior album di Latin Jazz con Cubop Lives, affiancato dal fratello Luques Curtis al basso. Entrambi partecipano a Border Crossings. Luques vanta inoltre collaborazioni con Eddie Palmieri, Gary Burton e Orrin Evans.

Completa la formazione Craig Handy al sassofono e al flauto, artista che si è esibito con Herbie Hancock e ha registrato con George Cables, The Cookers, Steve Miller Band e John Scofield.

I brani di Border Crossings, tutti composti da Early Times, spaziano dall’hard bop al latin jazz. L’album si apre con Roadside Quicky, caratterizzato da un ritmo brillante e funky. Dopo una coinvolgente introduzione al basso di Luques, Succubus offre spazio all’improvvisazione collettiva, impreziosita da sezioni all’unisono di grande precisione. It’s Been So Nice mette invece in risalto Times in un intenso assolo di chitarra.

Con Scarlet Dancer emergono sonorità latine, culminanti in un esplosivo assolo finale di Gadd. Il clima si fa poi più rilassato con On the Corner, costruito su un groove raffinato che consente a Handy di esibire tutta la sua abilità al flauto. A chiudere l’album è Chicago Sundown, brano dalle atmosfere cupe e agrodolci, che richiama il fascino malinconico della Windy City.

L’album è stato registrato da Chris Sulit, vincitore di tre Grammy Award. Alla registrazione e alla produzione ha collaborato anche Jay Messina, insieme a Early. Messina ha lavorato come tecnico del suono e al mixaggio di album di artisti leggendari, da Miles Davis agli Aerosmith, fino a Eddie Palmieri.

Video del brano “Border Crossings”.

Biografia

Early Times ha trascorso anni in tournée negli Stati Uniti e si è esibito per una settimana ad Atene con EC Scott. È stato inoltre chitarrista solista negli album di EC Scott: Hard Act to Follow e Masterpiece.

Il suo album Dogs of Karma ha ottenuto un importante riscontro nazionale, così come She’s About to Lose Her Mind, con la partecipazione di Popa Chubby.

Diversi brani dell’album The Corner hanno ricevuto ampia diffusione radiofonica nazionale, tra cui On the Corner, Charlemagne, Come On, Let’s Ride e Return of the Queen. La successiva pubblicazione, Electric City, ha ottenuto ulteriore successo grazie a Good Soul Music, con la partecipazione di Bobby Rush.

Nel 2024 Early ha pubblicato un album strumentale contenente il brano Sanctified, che ha ottenuto la maggiore diffusione radiofonica della sua carriera. È stato inoltre chitarrista solista in Silver Lining dei Misty Blues, anch’esso divenuto un successo radiofonico blues a livello nazionale.