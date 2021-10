E’ uscito “Superstition”, il singolo di debutto del power trio Melty Groove

E’ uscito il 9 ottobre 2021 Superstition, primo lavoro pubblicato dei Melty Groove, rivisitazione del brano di Stevie Wonder correlato di videoclip che accompagna il brano visibile su Youtube.

I Melty Groove sono un giovane trio torinese nato nel 2020, in piena pandemia, dall’incontro tra Alice Costa, cantante blues/gospel e Edoardo Luparello, batterista turnista. I due artisti decidono di avviare una nuova formazione in stile “power trio” aggiungendo alla band il tastierista Carlo Peluso, musicista eclettico di origini salentine trasferitosi a Torino.

Da questa collaborazione nasce un progetto musicale in stile Pop-Funk che ben presto riceve attenzioni dal pubblico piemontese. Il trio riarrangia delle cover stravolgendone quasi totalmente lo stile originale, “ridipingendo” i grandi classici pop-rock in una chiave completamente nuova.

Le ispirazioni del gruppo provengono da oltreoceano. Scary Pockets, Vulfpeck per citare alcune band di riferimento moderne. Ritmi funk che strizzano l’occhio alla Los Angeles di Michael Jackson, al groove di Stevie Wonder, al prog anni ‘70, al gospel di Aretha Franklin sino ad arrivare al pop di Adele.

Durante la quarantena la band ha pubblicato la cover di “Wonderful Tonight” di Eric Clapton, in una versione inedita con un synth in primo piano al posto del celebre tema di chitarra. Poi è stato il turno di Adele, con la sua “Rolling in the deep”, rivista in stile neo-soul fino ad arrivare alla nuova Superstition.

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=T3tiDCfZlUY

Nel singolo Superstition, la band conferma la propria attitudine al riarrangiamento di classici famosi. Il celebre brano di Stevie Wonder viene spogliato dall’anima funk e immerso in atmosfere etniche ed esotiche che richiamano le sonorità di “Africa” dei Toto. Il ritornello punk e il lungo assolo di sintetizzatore floyidiano confermano ulteriormente le abilità compositive della band.

L’introduzione è invece affidata ad un interessante tanto curioso inserto vocale del poeta Giuseppe Ungaretti, tratto dal film documentario “Comizi d’amore” del 1965, diretto da Pier Paolo Pasolini sulle abitudini e i pregiudizi degli italiani, durante gli anni del boom economico.

E’ ancora in salita la strada musicale dei Melty Groove, ma la band torinese è già apprezzata dalla critica locale. Il trio ha già varcato i confini nazionali esibendosi più volte in Svizzera, dove torneranno a fine ottobre di quest’anno.

E’ possibile seguire il loro tour nei locali e nei club sulla pagina facebook e sul profilo instagram.

Superstition, disponibile su tutte le piattaforme digitali, sarà il primo di una serie di cover che saranno contenute nel primo EP della band, che vedrà la luce nel 2022.

Melty Groove biografia

I Melty Groove nascono nel 2020 da un’idea di Edoardo Luparello, batterista e insegnante jazz affermato nel panorama torinese. Dall’incontro tra Edoardo ed Alice Costa, bassista e cantante blues/gospel è nato il primo nucleo della band, completata poi con l’inserimento del tastierista Carlo Peluso, musicista di origine salentine trasferitosi a Torino già attivo in ambito progressive rock e fusion.

ALICE COSTA cantante e bassista appassionata di blues e gospel. Collaborazioni: Alberto Marsico, Dario Lombardo, The Blues Gang, Larry Ray (North Carolina), e Ginger Brew (Ghana) già corista di Paolo Conte, Delores Scott (da Chicago), Hein Mayer, Liz Mandeville (da Chicago). Ha collaborato nei musical “10 to Broadway” e “Starts”. Dal 2015 è parte attiva del direttivo artistico del blues festival internazionale Blues Channel Festival.

CARLO PELUSO tastierista già attivo in ambito prog e fusion con un progetto solista (per saperne di più leggi qui: Carlo Peluso ci racconta Kaleidocity, il nuovo disco | INTERVISTA)

EDOARDO LUPARELLO insegnante di batteria presso Nichelino (To) e turnista, ha collaborato e partecipato a seminari di musica jazz e contemporanea con Antonio Sanchez, Tony Arco, Andrea Allione, Marco Vaggi, Giuseppe Di Masi e Giancarlo Schiaffini.

I Melty Groove cominciano il loro percorso artistico nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia, riarrangiando diversi brani celebri come Rolling in the deep di Adele, Wonderful Tonight di Eric Clapton. Apprezzati soprattutto per i loro spettacoli live, sempre energici e coinvolgenti, i Melty Groove hanno suonato in tutto il Piemonte e svariate volte in Svizzera. Il loro stile mette le radici nel rifacimento di grandi classici Soul e Funk rivestendoli con sonorità moderne ed aggiungendo una buona dose di improvvisazione jazz.

Nel 2021 esce il loro primo videoclip, una cover di Superstition di Stevie Wonder completamente riarrangiata.

Credits Video

Edoardo Luparello – Drums

Alice Costa – Voice, bass

Carlo Peluso – Keyboards

Giulia Ramazzina, camera operator

Alice Costa, video editing

Simone Ferrero, producer at Ciabot Music Production

Paolo Perotti, drums recording at Audionauta

Giovanni Versari, mastering

Glimmer Management

Recorded in June 2021 at DamJam, Torino

all music rights are reserved to Stevie Wonder.

Audio samples taken from “Comizi d’amore” (Pasolini, 1965) are reserved to the authors.

Social e Contatti