E’ uscito “Memorie Notturne di Sogni Diurni”, l’album di debutto di Karrambah

Edmondo Annoni, di Milano, lavora professionalmente come filmmaker e fotografo. Già fin dai primi documentari “L’ombra del Vapore”(2016) e “Il Limite”(2017) sperimenta con il suono realizzando le sue stesse colonne sonore, campionando l’audio ambiente.

Da fine 2019 il suono prende ancora più spazio nella sua vita, dopo una svolta spirituale che lo porta a diventare operatore olistico sonoro-vibrazionale. Questa nuova presa di coscienza lo porta a dar vita a un progetto interamente musicale sotto lo pseudonimo Karrambah.

La sua musica è spiccatamente elettronica con elementi di sound designer. È ibridata inoltre con strumenti presi in prestito dall’ambito spirituale/meditativo come campane tibetane, koshi e shruti box, senza disdegnare strumenti più tradizionali come chitarra, tromba e pianoforte.

In continua trasformazione emotiva, ricerca sensazioni sinestetiche diversificate piuttosto che una struttura ben definita. Così come ciò che percepiamo come realtà è in continuo mutamento dato dal sopraggiungere dentro di noi di diverse emozioni, così la sua musica è creata da un continuo gioco di rimandi interni, fatto di saliscendi percettivi. Va ascoltata con l’occhio interno, attento ai ricordi, alle sensazioni epidermiche ed energetiche, piuttosto che con la testa.

Presentazione di “Memorie Notturne di Sogni Diurni”:

“Memorie Notturne di Sogni Diurni” è un disco di mezz’ora, fatto di pattern elettronici alternati a squarci melodici. Come il titolo suggerisce è un disco di frammenti musicali che continuano a ribollire, sensazioni diversificate e alternanza di luci e ombre.

È un album psichedelico-sciamanico che cerca di portare l’ascoltatore all’interno di spazi reconditi dentro la propria interiorità.

“Memorie Notturne di Sogni Diurni ”, è rilasciato autonomamente ed è attualmente disponibile solo in digitale (Bandcamp, Spotify, iTunes, Googleplay e tanti altri).

Link per lo streaming dell’album:

https://open.spotify.com/album/1Av7DdOCWEObXSRL0LBnoD

Track list:

1. Beat in G

2. Brama

3. Cori

4. Mantra

5. Pam-Pam-Ra

6. Resonator

7. Riverbera

Musiche:

Edmondo Riccardo Annoni

Data release:

10 Agosto 2020

Genere:

Drone, Ambient, Elettronica

Weblinks:

Instagram: https://www.instagram.com/karrambah_music/

Email: karramba.shaman@gmail.com

Sito Ufficiale: