È uscito Mass Destruction Media degli Stonedrift

Da oggi è disponibile su tutti i digital store, Mass Destruction Media, il nuovo ep di cinque brani granitici e potenti degli Stonedrift che arrivano a questa pubblicazione con il supporto dell’inossidabile Volcano Records & Promotion.

In un momento di estrema incertezza, nel bel mezzo di una tempesta mediatica senza precedenti a fare da specchio ad una situazione sanitaria e sociale difficilissima, la musica degli Stonedrift non si ferma e piuttosto prova a rappresentare dalla prospettiva particolare di una band metal, il mondo che ci circonda, tra fake news, allarmismi e disinformazione. Gli Stonedrift sono una band esperta attiva dal lontano 2007 che in questo nuovo capitolo della propria storia conferma tutta la propria dedizione alla musica fatta con passione e determinazione unendo in un concept unitario e coinvolgente momenti groove metal ed elementi thrash ed alternative.

