È uscito Lunar Gateway degli Ivory Moon

Dopo una serie di anticipazioni di ottimo livello che hanno creato un certo interesse verso la metal band romana, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme online, Lunar Gateway, il nuovo disco degli Ivory Moon.

Quarta fatica per la band attiva dal lontano 2000, Lunar Gateway esce per la sempre attivissima Volcano Records & Promotion e rappresenta un significativo passo avanti nella carriera del gruppo che in dieci tracce mette in mostra tutta la propria maturità tracciando un itinerario simbolico e sonoro che scandaglia la profondità della psiche e dell’umana natura. Un lavoro completo che sintetizza retaggi differenti, nel quale le inflessioni sinfoniche e progressive arricchiscono un’impalcatura sonora pienamente metal dove il riffing potente di chitarra ed un drumming incalzante sostengono con equilibrio le voluttuose armonie delle due voci protagoniste.

Ascolta Lunar Gateway

https://open.spotify.com/album/3S5EpyCoe5bRUoeOKF2rdm?si=s96WLZP3SjSTBs0LJfM_7w

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/ivorymoonofficial