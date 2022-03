È uscito in streaming il nuovo singolo di Marco Germani dal titolo “Enveloped in Fog”

È uscito in streaming il nuovo singolo di Marco Germani con Riccardo Ferraresi alla batteria e mixato da Cristiano Sacchi, riedizione di un brano contenuto nell’album fisico “Land of Neutrality” (soundtrack del romanzo Limbo Neutrale in vendita su Amazon).

È uno strumentale chitarristico dal titolo “Enveloped in Fog”, rappresenta lo stato di confusione che il protagonista prova quando viene sbalzato in una dimensione parallela perdendo completamente la memoria. La copertina è illustrata da Marco Tramontini. Come ospite Viviana Iannone ai vocalizzi del bridge.

Spotify: https://spoti.fi/3MW3zUM

YouTube: https://youtu.be/H0eTEw3Qew4

AppleMusic: https://apple.co/3JjY0NE

AmazonMusic: https://amzn.to/3KP2mg1

Il libro Limbo Neutrale è acquistabile a questo link: https://amzn.to/3wt2RIT

Il seguito, Limbo neutrale Regressione: https://amzn.to/3CODZMH

Sito Limbo Neutrale: https://www.limboneutrale.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/LimboNeutrale