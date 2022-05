È uscito il nuovo singolo di Carlo Audino “Non per Lucia”

Disponibile già dal 23 Aprile 2022 in tutti gli stores digitali, “Non per Lucia” di Carlo Audino affronta i problemi legati alla gelosia in una coppia minacciata dalla monotonìa. La gelosia, dosata nel modo giusto, può tenere vivo un rapporto di lunga durata? Lucia è un’amica che azzarda delle presunte avances ad un uomo già impegnato. Sembra una confessione di lui alla sua compagna ma poi succede qualcosa…

Il brano, registrato presso LR Studio di Lariano (RM) è stato suonato da Carlo Audino (chitarre, voce e cori), Riccardo Taddei (tastiere e piano), Simone Ceracchi (basso) e Luca Fareri (batteria). Gli arrangiamenti sono di Carlo Audino e Riccardo Taddei. La grafica è di Carlo Audino, Alessandra Audino è la modella in copertina e Sabrina Seaside è l’Art Director.

Biografia

Nato nel 1964, Carlo Audino inizia a suonare la chitarra nel 1979 seguendo le orme del padre Antonio. Nel giro di pochi mesi comincia a scrivere i primi brani ispirato, oltre che dagli altri cantautori, soprattutto da Ivan Graziani e Mango. Negli anni successivi partecipa ad innumerevoli festivals e concorsi musicali durante i quali entra in contatto con altri artisti suoi coetanei. Nel 1996 e 1997 è all’Accademia della Canzone di Sanremo con un giovane e spaesato amico di allora: Tiziano Ferro. Nel frattempo crea uno studio di registrazione per poter fissare le proprie emozioni, migliorando le sue qualità di arrangiatore e tecnico del suono. Suona in maniera continuativa con band più o meno improvvisate e in duo in moltissimi pianobar e pub, soprattutto di Roma e provincia, ma anche di Milano, Londra e generalmente nel Kent (UK).

Nel 2021 decide di dare una possibilità alle vecchie e nuove canzoni e così le sta regolarmente pubblicando dando a quelle più stagionate, una rinfrescata al testo ed alla musica. Dal 23 Aprile è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Non per Lucia“.

