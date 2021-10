È uscito il nuovo disco dei Down The Stone accompagnato dal singolo Rebirth

Volcano Records & Promotion è lieta di presentare Rusty Leash, il nuovo ep dei Down The Stone, disponibile da oggi su tutti i digital store e le piattaforme di streaming. Dopo aver anticipato nelle scorse settimane la release con due singoli di prelancio, i Down The Stone impreziosiscono l’uscita del nuovo lavoro con il videoclip disponibile su Vevo del singolo Rebirth, un’intensa e toccante riflessione sul tema del bullismo e sulle conseguenze sui più giovani. La band alternative metal porta in scena la storia di Quaden Bayles, il bambino di nove anni australiano passato agli onori della cronaca per aver minacciato il suicidio dopo essere stato ripetutamente vittima di bullismo.

Rebirth è la traccia numero cinque a chiusura di una tracklist breve ma intensa dove i Down The Stone portano tutta la loro personalità e densità espressiva che dai lidi più prettamente alternative si slancia verso traiettorie post-grunge. Un lavoro da non perdere per gli appassionati di buona musica e l’occasione giusta per tornare a riflettere su di un tema importante attraverso Rebirth disponibile al link

Ascolta Rusty Leash

https://open.spotify.com/album/0jNZCmOynRqKhecOV81a9M?si=i5JBR_hDQMiZQFGRD1QP-Q

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/downthestone