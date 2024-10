E’ uscito il nuovo brano di OZONOTRE: Somebody Told You

Gli OZONOTRE tornano dopo i successi della scorsa estate, con un nuovo singolo dal titolo Somebody Told You. Gli OZONOTRE ovvero il produttore Tony Sansone e la cantante Noemi Garbo, da diversi anni propongono brani inediti con le belle sonorità della dance anni ’80 e ’90 ma con uno sguardo alla modernità.

Nel brano Somebody Told You, Sansone affianca il bimbo che è in ognuno di noi, con il “se stesso” più adulto, facendoli dialogare insieme, come se fossero due persone diverse. Il grande dice al piccolo: «qualcuno ti ha detto di non fermarti adesso», cioè alle prime “salite” che la vita ti mette davanti inevitabilmente. Ma, quel “qualcuno”, non è altro che la parte adulta del bimbo, già presente fin dai suoi primi anni e che lo fa andare avanti nel suo percorso di vita, guidandolo fin dalla tenera età.

Guarda il video:

Somebody Told You è altresì, un ringraziamento del bimbo, alla sua interna voce adulta, per non averlo mai fatto fermare alle prime difficoltà, permettendogli così di arrivare in alto. Il brano è in parte autobiografico, ma va da sé, che il contenuto del testo, può essere piacevolmente trasferito alle personali storie di vita, appartenenti ad ognuno di noi.

Pubblicata ufficialmente il 10 Ottobre 2024, Somebody Told You è uscita corredata dal video ufficiale disponibile su youtube.

La canzone è scritta (testo e musica), arrangiata e prodotta da Tony Sansone e cantata dalla voce ufficiale del duo: Noemi Garbo.

Gli OZONOTRE sono editi da iMUSICIAN AG e la loro musica è disponibile ovunque, nei migliori streaming-store.

Biografia

Gli OZONOTRE sono un duo pop italiano, attivo da molti anni formato da: Tony Sansone: doppiatore e produttore musicale – nella band compone le canzoni e le produce. Noemi Garbo: attrice e cantante – è la voce ufficiale della band

