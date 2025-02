E’ uscito ECHO, il nuovo singolo della cantautrice Anne Garr

Preparatevi ad innamorarvi dell’ultimo singolo pop-crossover ECHO della cantautrice canadese Anne Garr prodotto dalla promettente Grace Geraghty e dal produttore americano multi-platino Roy Hamilton, candidato ai Grammy, che ha contribuito alla vendita di oltre 70 milioni di album in tutto il mondo e ha collaborato con artisti internazionali come Michael Jackson, Backstreet Boys, Justin Bieber, Ariana Grande e molti altri.

Con le sue parole ossessive, la voce splendidamente calma ma potente e il ritmo pop semi-classico di Roy Hamilton e Grace Geraghty, Anne Garr offre davvero una performance meravigliosa e avvincente con Echo.

Scritta in onore della nonna dell’artista, Echo è una canzone ma anche una “preghiera” che chiede che la voce della persona cara scomparsa venga ascoltata, anche se solo in ECHO.

Ascolta il brano ECHO

Il singolo di Anne Garr è uscito il 6 dicembre 2024 ed è disponibile in streaming su tutte le migliori piattaforme.

Biografia

Anne Garr è una cantautrice pop-classica canadese-britannica. Ha iniziato da bambina in diversi cori imparando l’arte della musica antica e del canto gregoriano, per poi passare al palcoscenico in seguito, formandosi nell’opera lirica e nell’operetta. Ha preso parte a produzioni come “The Merry Widow and Carmen” e ha portato a casa oro, argento e bronzo in molteplici concorsi vocali nazionali nelle categorie country, jazz e broadway.

Ad oggi ha pubblicato vari singoli musicali che sono stati suonati a livello internazionale dal Sud America e dall’Europa all’Asia e al Medio Oriente. Poiché parla fluentemente sia il francese che l’inglese, molte delle sue canzoni sono in entrambe le lingue, ma ha anche cantato in spagnolo, italiano, tedesco e nell’antica lingua aramaica.

Anne ha anche prestato il suo talento a diverse organizzazioni benefiche, dall’intrattenimento degli anziani, all’esibizione per famiglie in crisi (Ucraina e altri) all’aiuto ai bambini bisognosi in collaborazione con la CCWA (Chilean Canadian Women’s Association).

Ha incontrato e si è esibita per vari Ambasciatori ed Eccellenze, colmando il divario tra Arte e Diplomazia.

Attualmente Anne Garr sta lavorando con il produttore Roy Hamilton, vincitore di premi multi-platino e candidato ai Grammy, che ha contribuito a vendere oltre 70 milioni di album in tutto il mondo e ha collaborato con molti artisti internazionali come Michael Jackson, NSYNC, Backstreet Boys, Justin Bieber, Justin Timberlake, Ariana Grande, Capitol, Universal Music Group e altri. Hanno entrambi lavorato insieme al singolo recentemente pubblicato “ECHO”, una canzone pop prodotta da Roy Hamilton. Cita le cantanti canadesi Anne Murray, Celine Dion, le cantanti americane Linda Rhonsdatd, Martina Mcbride e Nicole Sherzinger come le sue principali influenze vocali e le piacerebbe duettare con Josh Groban, Michael Bublé, Rod Stuart e Andrea Bocelli. Alcuni dei principali obiettivi che spera di raggiungere sono cantare per il Papa e un giorno esibirsi per la famiglia reale britannica.

Anne Garr continua ad ampliare il suo repertorio e a raggiungere molte persone in tutto il mondo, che si tratti di esibirsi dal vivo o di essere ascoltata in onda, lavorando con ambasciatori, ambasciate, enti di beneficenza o collaborando con persone nel settore dell’intrattenimento, Anne continua a portare amore e calore attraverso la sua voce, le sue creazioni artistiche e le cover di canzoni di nomi familiari dal passato al presente. Attualmente sta lavorando al suo primo album in studio che uscirà nel 2025.

