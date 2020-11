È uscito AOT, il nuovo lavoro degli Acts Of Tragedy

Dopo alcune succulente anticipazioni, i sardi Acts Of Tragedy pubblicano oggi attraverso Volcano Records & Promotion, AOT, il loro nuovo ep.

Cinque brani folgoranti e granitici in cui il gruppo mescola con personalità metalcore, progressive e thrash metal guardando a band del calibro di Pantera, The Dillinger Escape, Lamb Of God e Periphery, ma reinterpretando con personalità da vendere ed un’identità peculiare un genere spesso abusato e poco incline alle novità. Il gruppo che nel corso degli anni ha diviso il palco con Testament, Jinjer, Fleshgod Apocalypse, Destrage e molti altri, rende oggi disponibili su tutte le piattaforme digitali cinque nuovi brani che non deluderanno i metallari più incalliti.

Ascolta Acts Of Tragedy

https://open.spotify.com/album/2JCnY3zBBsj6D5cW0iEOxR?si=LSMsVYvRRRup4mr1QaTDoQ

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/actsoftragedyband