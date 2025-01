E’ uscita Anytime dei BIG BOSS MAN e ne abbiamo parlato con loro!

Cosa volete comunicare con le vostre canzoni?

Allora se si parla di Anytime cioè di un testo che dice che il mondo è sull’ orlo della distruzione e può finire in un battito di ciglia, direi che …ci teniamo tanto a dare speranza ! Scherzi a parte,scrive musica è un modo per esprimere i nostri turbamenti, dare sfogo ed esorcizzare le nostre ansie e analizzare cose che non abbiamo ben capito. La musica nasce dal disagio.

Ci sono ancora possibilità per un artista emergente di farcela secondo voi nell’attuale mondo della musica?

Non sono la persona più titolata per parlarne e non conosco nel dettaglio tutto il panorama ma un impressione che ti potrei dire è che al giorno d’oggi una grossa difficoltà sta nel fatto che le piattaforme di distribuzione digitale sono redditizie solo per i grandi nomi, che spesso sono già affermati da prima quando i dischi si vendevano. Inoltre le possibilità di suonare dal vivo post covid sono molto ridotte rispetto a prima (quando da noi già la situazione non è che fosse moltorosea), quindi i gestori dei locali preferiscono non rischiare, non si possono permettere di perdere preferiscono e andare sul sicuro. Rimangono poche possibilità di crescita, un ruolo molto importante lo hanno assunto i social ma c’ è sempre il rischio di distogliere il focus della questione da quello che conta realmente e cioè la musica.

A quali artisti vi ispirare quando producete musica?

Ce ne sono tantissimi, potrei fare il record della risposta più lunga dell’intervista e mi scorderei lo stesso qualcosa di importante: si parte dall’inarrivabile White album, passando per Kurt Cobain e il suo modo di essere semplice diretto, graffiante, a tratti anche pop ma sempre vero e diritto al cuore. Dagli Hives ho preso l’ idea che ogni pezzo sia un colpo di Karate, implacabile e diritto al punto. Poi sono stati fondamentali il minimalismo lo fi dei White Stripes, la follia geniale e imprevedibile di Daniel Johnston che ti fa capire che se un pezzo è forte ti arriva comunque, sotto qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma. Ovviamente sono anche un grande fan di power duo come Death from Above e Royal Blood

Prossimi impegni?

Andiamo passo passo, abbiamo in programma alcune date per promuover il nostro album che uscirà a breve e altre, spero più possibile se ne aggiungeranno in futuro

E un tour?

Adoro suonare in posti nuovi e piacerebbe molto l’ idea di fare un minitour, ci stiamo lavorando.

Grazie mille!

https://open.spotify.com/intl-it/track/2nQFSYEe0yy0KYi5d1m1Vn

https://www.youtube.com/watch?v=V87AfkRwgW0&pp=ygUUYW55dGltZSBiaWcgYm9zcyBtYW4%3D

https://linktr.ee/bigbossmanmusicband