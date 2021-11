E’ Trap Cloud il nuovo brano di Tuono, Come Prima

Tuono, di origine Siciliana ma nato e cresciuto a Basilea (Svizzera), è un rapper della classe ’85 attivo dagli anni ’90. Dopo il primo disco nel 2006 ha un periodo di alti e bassi in cui si ferma a causa di circostanze personali.

La prima illuminazione nel voler realizzare un secondo disco, arriva nel 2017 dopo la collaborazione con Dj Jad (Ex Articolo 31) nel singolo “Meglio Così”.

Tuono stesso dichiara: “La collaborazione con Jad è stato il mio click. Lui mi ha dato un credo, mi ha motivato. Negli anni è successo di tutto. Ma ripensando a come mi sono sentito collaborando con lui, all’inizio del 2020 ho pensato che dovevo tornare e dovevo fare un disco. Mi sentivo di farlo.”

Dopo una lunga ripresa, Tuono si presenta al fianco di Rio, produttore di Basilea di origini Siciliane e fondatore di Villa Records, con la pubblicazione del singolo “Come Prima”.

Il brano, disponibile in digitale nei migliori store online, è accompagnato da un video diretto dallo stesso Rio e girato da Massimo Poppa.

“Come Prima”, con il suo mood riflessivo e la sua sfumatura Trap Cloud, è una rivisitazione della propria vita, tornando indietro nel passato e affrontando con più grinta il futuro e ciò che ci aspetta. Il brano vuole sottolineare l’importanza del ritrovare se stessi e poter andar avanti imparando dagli errori commessi. Come lui stesso ha dichiarato in un’intervista: “si tratta di un messaggio per far riflettere chi ancora non ha perso la speranza”.





“Come prima” è un brano fresco e radiofonico, con una forte matrice Trap-Hip Hop. Un ottimo biglietto da visita per un artista di cui sentiremo parlare molto spesso in futuro. Tuono sta infatti preparando una serie di altri singoli che si trasformeranno molto probabilmente in un disco ufficiale.

www.instagram.com/aliastuono