E’ tornato Dezabel con il nuovo singolo “Tell Ya”

Torna Dezabel, speranzoso e vulnerabile, con un nuovo singolo dal titolo Tell Ya pubblicato il 20 novembre 2020. Un brano vibrante e multidimensionale, che strizza l’occhio ad un pop d’avanguardia con testi profondamente riconoscibili che tagliano attraverso un mix maturo e basso.

Proveniente da Zurigo, il cantautore e produttore Bilgi Dezabel ha studiato presso l’Accademia di musica contemporanea di Zurigo e il Berklee College of Music di Boston.

In bilico sull’orlo dell’incertezza, Tell Ya è un brano coraggioso e gelido nei suoi ricordi emotivi, la voce femminile dolorosamente aperta che finalmente dà voce a sentimenti inespressi vecchi di anni, rispecchiati da una controparte maschile altrettanto insicura ma motivata, che costruisce fiducia per avvolgersi coraggiosamente l’uno intorno all’altro con ammissioni speranzose, prima di finire in una chiusura sospesa, lasciando il pubblico a una pausa incinta senza fine, ansioso per il prossimo capitolo. Innocente, nostalgico e malinconico.

Ascolta "Tell Ya" di Dezabel su Spotify

Tell Ya di Dezabel mescola i suoi testi evocativi con strati crudi e freddi, un aggancio inevitabile e una melodia accattivante per offrire un motivo che incanta, vivace e pulito, facile da rimanere nella tua testa, e molto, molto più difficile da uscire.

Bilgi Dezabel riesce a riunire le sue numerose e molto diverse idee musicali e trasformarle in testi e melodie. Con le sue canzoni, vuole raccontare storie nel corso delle quali l’ascoltatore si possa riconoscere.

Tell Ya potrebbe sicuramente essere un grande successo radiofonico ed è la musica perfetta per bar, club e lounge più sofisticati e all’avanguardia

Segui la sua arte e la sua musica su tutti i migliori siti di streaming on line e sul sito web ufficiale www.dezabel.com

Contatti e Social

