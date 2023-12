“E ti penso ancora per non sparire” è il nuovo EP di Maria Faiola

“E ti penso ancora per non sparire” è il secondo EP di Maria Faiola, in uscita venerdì 8 dicembre 2023 per talentoliquido. Un secondogenito non proprio programmato, nato mentre la vita dell’autrice era totalmente diversa, con amori che non ci sono più, cresciuto con dolori piano piano sanati e che ora cammina con una consapevolezza inaspettata.

Questo lavoro è denso: denso di cose, pensieri, emozioni, stili, suoni. Quando ho iniziato a lavorarci la prima intenzione era quella di esplorare più cose possibile, divertirmi e piangere con ogni mezzo a disposizione, sperimentare generi e tematiche, scoprire e riscoprire Maria.

fuori per talentoliquido

Scritto ed eseguito da Maria Faiola

eccetto Un’estate fa (scritta da P.Delanoe/J.M.Fugain/F.Califano) e Discodream (scritta da M.Faiola/R.Palazzolo)

Produzione di Matteo Patrone eccetto Discodream di rebtheprod

Add prod di rebtheprod su Coincidenze Astrali e Carnevale

Mix e master: Roberto Proietti Cignitti presso Container Audio Room

Art direction & Styling: Marzia Cipolla

Foto: Clarissa Vivirito

distribuito da ADA Music Italy

BIO:

Maria Faiola è una cantautrice e polistrumentista romana. Fa varie esperienze nel corso degli anni, da X-Factor 8 a Sanremo Giovani, centinaia di live e varie collaborazioni, che la vedono arrangiatrice, cantante e paroliera al fianco di Nayt, Valentina Vignali, Dom Blait. Nel 2022 esce il suo primo EP, “Notturni“. Con “Schegge di sale”, uscita per talentoliquido, guadagna un posto come ospite a Radio Deejay da “Say waaad?”. “E ti penso ancora per non sparire” è il suo secondo EP.

