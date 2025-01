“E Muito Mais” Italia – Brasile andata e ritorno di Francesca Elena Monte disponibile online

Oggi parliamo di “E Muito Mais” Italia – Brasile andata e ritorno di Francesca Elena Monte, artista piemontese alla sua seconda prova discografica. Il nuovo album pubblicato di recente è un omaggio agli autori italiani che si sono ispirati alle sonorità brasiliane e agli autori brasiliani che hanno scritto per interpreti italiani.

Il risultato è un compendio di canzoni che rappresentano non solo la colonna sonora di un’epoca, ma anche una testimonianza culturale di due nazioni, Italia e Brasile, capaci di esprimere attraverso la musica le proprie tradizioni, emozioni e aspirazioni. In “E Muito Mais” Italia – Brasile andata e ritorno di Francesca Elena Monte troviamo quindi “La casa in riva al mare” di Lucio Dalla, con la sua capacità di raccontare storie attraverso la musica; “Quasi sera” di Luigi Tenco, con la sua sensibilità poetica e struggente; “La nave” di Fabio Concato, con le sue melodie intime e riflessive; “Giovanni Telegrafista” di Enzo Jannacci, con il suo spirito tanto ironico quanto capace di cogliere la natura umana nella sua essenza più intima; “O frigideiro”, brano di Bruno Lauzi, che con la sua versatilità artistica e il grande umorismo fa il “verso” al portoghese sottolineandone l’assonanza col dialetto genovese.

La musica napoletana e quella brasiliana sono molto affini, per questo sono stati inseriti due brani emblematici, “Tu si’ na cosa grande” di Domenico Modugno, brano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per la sua passionalità ed eleganza; e “Sotto ‘o sole” di Pino Daniele con il suo mix inimitabile di blues, jazz fusion e tradizione napoletana. Nell’album fanno inoltre capolino “Sacumdì Sacumdà” e “Conversazione” portate al successo da Mina, la tigre di Cremona. E infine, “Pedro Pedreiro” di Chico Buarque e “Onde anda você” di Vinicius de Moraes, che con la loro raffinata arte brasiliana e la loro permanenza nel nostro Paese negli anni ’70 hanno fatto sì che un’affinità elettiva, divenisse un vero e proprio sodalizio artistico tra le due culture. Sono stati i primi, infatti, a diffondere a tutti i livelli la grande musica popolare brasiliana. Un genere composito, ricco di ritmi diversi e pieno di contaminazioni, dalla radice africana alle più recenti influenze jazz, una musica raffinata e estremamente fruibile. Infine, la title track, “E muito mais” portata al successo da Paula Morelenbaum & João Donato, di cui Francesca Elena Monte ha curato la traduzione perché si potesse godere in italiano della sagace leggerezza del testo.

L’album presentato in anteprima al Festival Jazz 2024 di Dogliani, vede la presenza in studio di musicisti di valore: Riccardo Fioravanti (contrabbasso, basso elettrico, chitarra baritono), Tommaso Sorba (pianoforte, piano elettrico, organo e fisarmonica), Paulo Zannol (chitarre), Edoardo Bellotti (batteria), Gilson Silveira (percussioni).

La presenza nel progetto di musicisti brasiliani e i sapienti arrangiamenti curati da Riccardo Fioravanti, bassista tra i più noti del panorama jazz, riportano a galla la vera matrice brasiliana di alcuni grandi classici italiani che occhieggiano a ritmi come samba e Bossa nova o alludono nei testi al sentimento della ‘saudade’ sempre in bilico tra nostalgia e sfrenata fame di vita. I testi sono cantati sia in italiano sia in Portoghese, le due lingue più musicali che esistano.

Francesca Elena Monte ha cominciato a calcare il palcoscenico da bambina, prima come attrice, poi come cantante. Teatro e musica sono passioni che la accompagnano da sempre, e attraverso una formazione meticolosa sono diventate oggetto del suo lavoro, sia come performer che come insegnante, attività che svolge con molta dedizione presso la scuola di arti performative che lei stessa ha fondato a Cuneo. Da sempre innamorata del Brasile e della sua cultura, oltre ad essere cantante di Bossa Nova e Música popular brasileira (Mpb) si occupa della traduzione di testi dal portoghese all’italiano. Ha inciso due cd dedicati rispettivamente a Vinicius de Moraes e Chico Buarque. Con Riccardo Fioravanti, Roberto Taufic e Gianluca Tagliazucchi si è esibita presso alcuni importanti festival jazz italiani e nel 2022 come ospite speciale presso la Casa de Show Pura Harmonia di Belo Horizonte, con musicisti locali.

L’album “E Muito Mais” Italia – Brasile Andata e Ritorno di Francesca Elena Monte è disponibile sulle principali piattaforme online. Pubblicato da ULTRASOUND RECORDS il cd è acquistabile direttamente sul sito ufficiale dell’etichetta e durante i concerti.