È in radio e in digitale “CIAO MILANO”, il singolo d’esordio di GIONATA

Da mercoledì 30 giugno è in rotazione radiofonica e disponibile in streaming e in digital download “Ciao Milano”, il singolo d’esordio del cantautore toscano Gionata (https://smarturl.it/GPCIAOMILANO).

Il brano, prodotto e arrangiato da Roberto Gallo Salsotto, è accompagnato dal videoclip ufficiale per la regia di Paolo De Matteis.

Canzone briosa e ballabile, fedele alle sonorità del pop inglese degli ultimi anni , “Ciao Milano” è una dedica affettuosa al capoluogo lombardo, città di adozione del giovane artista di origine viareggina.

Nel brano, il cantautore sfrutta l’alternanza stilistica fra il parlato e il cantato per ironizzare bonariamente sui cliché legati alla città ambrosiana, incarnando il perfetto “Giargiana”.

«Per un ragazzo come me, che viene dalla Versilia, trovarsi a Milano è un po’ come essere un bambino che va per la prima volta al Luna Park; è una realtà nuova e affascinante ed è un luogo ricco di opportunità – racconta Gionata – Con questa canzone ho voluto omaggiare in una maniera leggera e affettuosa la città che mi ha accolto, e che ho imparato ad amare in tutte le sue sfaccettature».

In linea con il tema della canzone, Il videoclip di “Ciao Milano” è una cartolina virtuale in cui vengono celebrati i luoghi e i monumenti più rappresentativi del capoluogo lombardo: dalla splendida Piazza Duomo alle Colonne di San Lorenzo, Dai Navigli alla Galleria del Corso, fino ai pittoreschi tram che percorrono giorno e notte le strade della città.

BIO

Gionata Palmerini nasce a Viareggio (LU) nel 1992. Si appassiona alla musica e al canto da bambino, grazie a una recita scolastica e per merito di un amico, che gli fa conoscere quello che sarebbe diventato il suo gruppo preferito: THE BEATLES. Amplia in seguito i suoi orizzonti musicali avvicinandosi al cantautorato attraverso le canzoni di Lucio Battisti, fino ad approdare al pop e al rap italiano degli anni ’90 con gli 883 e Jovanotti.

All’età di 16 anni, Gionata inizia ad approcciarsi alla chitarra e a mettere in musica dei pensieri d’amore accompagnati dai primi semplici accordi.

Nel 2016, per proseguire il suo percorso formativo, segue un corso al CET, Centro Europeo di Toscolano, la Scuola di Mogol e alcuni anni dopo si trasferisce a Milano, dove attualmente studia musica e pratica arte di strada.

