È finalmente uscito REVENGE, il nuovo disco di N I n a

Dopo mesi di attesa e numerose ottime anticipazioni, è finalmente disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming ed i digital store, REVENGE, il nuovo disco di N I n a, giovanissima artista milanese che ha saputo raccogliere interesse e feedback entusiastici nelle settimane che hanno preceduto questa release.

Tra singoli, videoclip e notizie fatte trapelare dalla sua etichetta discografica, la Volcano Records & Promotion, l’attesa per REVENGE è cresciuta di giorno in giorno trasformando N I n a in un caso mediatico prima ancora che l’album fosse uscito. Produzione di spessore realizzata da Marco “Dandy” D’Andrea, special guest d’eccezione come il grandissimo Giacomo Voli dei Rhapsody Of Fire, e soprattutto la voce unica e potente di N I n a, rendono questo lavoro un must da ascoltare per tutti coloro che amano sonorità heavy rock senza disdegnare un sano gusto per la melodia e ritornelli irresistibili.

Valentina Attanasio, in arte N I n a, ha rilasciato undici tracce imperdibili finalmente pronte per il giudizio di tutti gli appassionati di buona musica.

https://open.spotify.com/album/7c6e9H4VaVFTWpw2lev9N6?si=27BtyOcVTAWYc8DtQ1WrDw

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/ninamusiqueartist