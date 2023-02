“Dying Love”, il nuovo video di OZONOTRE

Il duo OZONOTRE torna dal suo pubblico con il video Dying Love uscito il 12 febbraio 2023 su youtube, il singolo sarà poi disponibile su tutte le migliori piattaforme di streaming a partire dal 24 febbraio prossimo.

«L’ispirazione per la scrittura di questa canzone – ci racconta l’Autore – è arrivata dalla lettura del bellissimo libro intitolato “Frammenti Di Un Discorso Amoroso”, di Roland Barthes una sorta di manuale di sopravvivenza comportamentale all’interno di una storia sentimentale tra due individui, tenuti a bada dal ‘terzo individuo’, il discorso amoroso stesso; ‘persona’, che li terrà per mano, fianco a fianco, solo fin quando, a suo parere, loro avranno comportamenti consoni al loro sentimento; geniale intuizione dell’autore francese».

Dying Love, scritto interamente da Tony Sansone, interseca quegli stessi pensieri; è l’amore che muore, lasciando le mani dei due innamorati, che si perderanno reciprocamente.

Guarda il video Dying Love:

Un brano che dal punto di vista degli arrangiamenti e della produzione, è un esperimento elaborato e armonioso allo stesso tempo; si parte da un inizio classico: voce, pianoforte e archi, passando successivamente per un bridge tendenzialmente fusion, genere noto negli anni 80, per arrivare al dance-elettronico moderno.

OZONOTRE un po’ più profondi ed elaborati rispetto ai tempi della loro precedente hit: Disco Never Ends, ma nel loro repertorio esistono anche brani come questo ed è giusto farli conoscere al loro pubblico.

E dopo il videoclip già uscito su youtube, Dying Love edito dalla iMUSICIAN AG sarà disponibile dal 24 Febbraio 2023 su tutte le piattaforme di streaming musicale.

E in estate invece, preparatevi: OZONOTRE tornano sulle dancefloor con un nuovo singolo più leggero e frizzante ma dal titolo ancora segreto. State sintonizzati!

Gli OZONOTRE sono composti da:

Tony Sansone, doppiatore, musicista e produttore musicale da molti anni; nel doppiaggio, sua è la voce del medico Ben Warren in Grey’s Anatomy e Station 19; quella dell’avvocato Howard Hamlin, nella famosa serie tv: Better Call Saul, e del Dr. Foreman in Dr.House; ma potrete riconoscerla anche su tanti altri protagonisti del piccolo e grande schermo. Lo sentiamo anche in molti spot radiofonici e documentari. All’interno del duo musicale, scrive le canzoni (testo e musica), suona gran parte degli strumenti e le produce nel suo studio privato.

Noemi Garbo: cantante e interprete delle canzoni. Ha una fittissima carriera come cantante, attrice e speaker, derivante da un lungo periodo di studio basato sulla formazione teatrale e su arti quali: doppiaggio, recitazione e canto. Innumerevoli gli spettacoli a cui ha preso parte, tra cui il notissimo: A Christmas Carol Musical, prodotto dalla Compagnia Bit, che da anni, con grande riscontro, tocca l’Italia intera in maniera estremamente trasversale e dove interpreta due ruoli: la fidanzata del giovane Ebezener Scrooge e la Signora Wilson, venditrice di dolci. Anche lei, come Sansone, è voce di molti spot televisivi e documentaristici.

Segui OZONOTRE su social, streaming e web

Ascolta Dying Love su Soundcloud:

https://soundcloud.com/ozonotre/dying-love-1?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing