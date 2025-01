DUSK – Compromise – nuovo singolo della rock band italiana

DUSK – COMPROMISE è il secondo singolo estratto dall’album “Frames” ed è un concentrato di energico hard rock anni 80 di ispirazione Bon Jovi e Tesla con un retrogusto malinconico.

La vita adulta a volte costringe a delle rinunce, in nome del compromesso che fa ottenere una soddisfazione parziale. Ma fino a che punto si può scendere a patti? Quello che alcuni chiamano “crescere”, per altri significa morire un po’ e soffocare ambizioni e sogni.

Nel nuovo singolo “Compromise”, i Dusk si interrogano su questo tipo di scelte che tutti prima o poi siamo destinati a fare, con il rimpianto di aver seppellito le visioni nel “graveyard of my hopes” ovvero il “cimitero delle speranze”. Questo brano è un inno alla perseveranza, tra un nostalgico ricordo del bambino interiore che si sente annegare nel vedere i sogni sbiadire e un forte rifiuto dei compromessi che di queste sensazioni sono la causa.

BIO

I Dusk sono una band formatasi sulle rive del lago di Como nell’autunno ’98. Nel 2000 hanno pubblicato un demo, “Fadin”, contenente ben 17 pezzi inediti ispirati a varie sfumature del rock, a cui ha dato seguito nel 2002 “Fragil*mente”, primo album in studio della band.

Negli anni dal 2002 al 2007 i Dusk sono molto attivi sul territorio comasco e, oltre ai tanti concerti, la band si dedica alla composizione di ulteriori pezzi inediti.

Dopo un lungo periodo fatto purtroppo solo di sporadiche apparizioni, dovuto ai molteplici progetti musicali e di vita dei componenti, nel 2017 si decide di tornare a fare sul serio.

Nel gennaio 2021 è stato finalmente pubblicato “XX”, secondo album del gruppo che contiene canzoni scritte nei primi anni della band.

Dal 24 febbraio 2023 è online l’Ep “Hiding” anticipato dal video di “Broken Tile”.

L’1 gennaio 2024 viene pubblicato su YouTube il video di “My life”, anticipazione del nuovo album “Frames” uscito l’1 novembre 2024.