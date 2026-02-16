Duran Duran in concerto alla Reggia di Caserta: info e biglietti tour 2026

L’estate 2026 si accende con il ritorno dei Duran Duran in Italia. La band icona del pop-rock mondiale ha annunciato tre concerti-evento in location mozzafiato, ma l’appuntamento più atteso per il Sud Italia è fissato per il 9 luglio 2026 alla Reggia di Caserta.
Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor si esibiranno nella maestosa cornice di Piazza Carlo di Borbone, davanti alla facciata della Reggia vanvitelliana, per l’unica tappa della band nel centro-sud.
Biglietti Duran Duran Caserta 2026: Date Presale e Vendita Generale
L’acquisto dei biglietti seguirà un calendario preciso. Ecco come assicurarsi un posto per l’evento dell’anno:
-
Presale R101 e D’Alessandro e Galli: Dalle ore 09:00 di mercoledì 18 febbraio alle 23:59 di giovedì 19 febbraio (previa iscrizione ai siti/newsletter).
-
General Sale (Apertura vendite per tutti): Dalle ore 10:00 di venerdì 20 febbraio su ticketone.it.
Un concerto leggendario tra i grandi successi
I Duran Duran porteranno dal vivo oltre 40 anni di carriera e 100 milioni di dischi venduti. Il pubblico potrà cantare inni generazionali come “Hungry Like the Wolf”, “Ordinary World”, “The Reflex” e “Come Undone”.
Il concerto di Caserta fa parte dell’undicesima edizione del festival Un’Estate da Belvedere – Reggia Session, che ospiterà tra i tanti anche Gigi D’Alessio, Negramaro, Claudio Baglioni e Il Volo.
Calendario Tour Italiano 2026
Le tre tappe esclusive prodotte da D’Alessandro e Galli sono:
-
7 luglio 2026: Verona – Arena di Verona
-
9 luglio 2026: Caserta – Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone)
-
11 luglio 2026: Codroipo (UD) – Villa Manin