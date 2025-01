Duran Duran in concerto a Bari il 18 giugno, unica data italiana nel 2025

A 40 anni dalla loro storica esibizione al Festival di Sanremo con The Wild Boys, i Duran Duran tornano in Italia. L’appuntamento è fissato per il 18 giugno 2025 alla Fiera del Levante di Bari, in una serata prodotta da Bass Culture Srl e Nuova Fiera del Levante, in collaborazione con D’Alessandro e Galli.

L’evento sarà supportato da Radio Norba, media partner ufficiale, che racconterà l’attesa attraverso i suoi canali e organizzerà giochi on-air per vincere i biglietti per l’unica data italiana della band.

La scaletta e i successi intramontabili

I fan potranno vivere un viaggio attraverso i grandi successi della band, tra cui Girls on Film, The Reflex, Ordinary World, Rio e ovviamente The Wild Boys. Non mancheranno brani tratti dal loro ultimo album Danse Macabre (2023), che ha portato nuova energia al loro repertorio.

Duran Duran: icone senza tempo

Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto oltre 100 milioni di dischi e ottenuto 21 successi nella Top 20 UK. Con una carriera di oltre quattro decenni, la band ha collaborato con artisti e creativi di fama mondiale, tra cui David Lynch, e si è affermata come uno dei gruppi più innovativi della storia della musica.

Guidati dal carismatico Simon Le Bon, con Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor, i Duran Duran continuano a spingere i confini della cultura pop, fondendo musica, moda, design e tecnologia. La loro magia, però, trova la sua massima espressione dal vivo, sotto il velo della notte, dove ogni canzone diventa un inno generazionale.

Biglietti e Prevendita:

– Vendita generale dalle ore 10:00 di Venerdì 24 gennaio, su ticketone

– Pre-vendita locale: Giovedì 23 gennaio – ore 10.00, per ricevere il link occorre iscriversi gratuitamente alla newsletter Bass Culture su bassculture

O scaricare l’app di Radio Norba

– Pre-vendita Duran Duran VIP Community: Mercoledì 22 gennaio – ore 10.00. Per ulteriori informazioni, effettuare il LOGIN e cliccare su PRE-VENDITA nella sezione MEMBERS su duranduran.com