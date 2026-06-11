Duncan James e Lee Ryan dei Blue il 13 giugno al Pride Village 2026

Sabato 13 giugno il Pride Village accoglie Duncan James e Lee Ryan, membri dei Blue, special guest live della serata all’Arena Spettacoli della Fiera di Padova.

I Blue: una delle boy band più amate del pop britannico

La loro storia artistica prende avvio con una delle boy band britanniche più riconoscibili del pop dei primi anni Duemila. Nati nel 2001, i Blue hanno conquistato tre album consecutivi al primo posto nel Regno Unito e venduto oltre sedici milioni di dischi nel mondo, imponendosi con un repertorio capace di unire pop, R&B e ballad di grande presa melodica.

Singoli come All Rise, One Love, Too Close e If You Come Back hanno accompagnato un’intera generazione. La collaborazione con Elton John in Sorry Seems To Be The Hardest Word ha ampliato ulteriormente il pubblico della band, portandola oltre i confini della scena pop giovanile e consolidandone la dimensione internazionale.

Dopo la pausa del gruppo nel 2005, Duncan James e Lee Ryan hanno sviluppato percorsi artistici autonomi, continuando a muoversi tra musica, teatro e televisione.

Duncan James e Lee Ryan: carriere soliste tra musica e teatro

Duncan James ha affiancato al percorso con i Blue una carriera solista avviata con il singolo I Believe My Heart, realizzato con Keedie e arrivato al secondo posto nella Official Singles Chart britannica, proseguita nel 2006 con l’album Future Past e il singolo Sooner or Later. Parallelamente ha calcato i palchi del West End londinese interpretando, tra gli altri, Billy Flynn in Chicago e Warner Huntington III in Legally Blonde al Savoy Theatre. Ha inoltre preso parte a produzioni come Priscilla Queen of the Desert e The Rocky Horror Show, proseguendo un percorso artistico tra pop, musical e televisione.

Lee Ryan ha affiancato al percorso con i Blue una carriera solista avviata nel 2005 con l’album Lee Ryan, entrato al sesto posto nella Official Albums Chart, e con il singolo Army of Lovers, arrivato al terzo posto nella Official Singles Chart. Negli anni ha continuato a muoversi tra musica, televisione e recitazione, debuttando sulle scene londinesi in The Pretender Agenda al New Players Theatre e apparendo poi nella serie britannica EastEnders nel ruolo di Woody Woodward.

Reflections: il ritorno dei Blue a venticinque anni dal debutto

A venticinque anni dal debutto, i Blue sono tornati con Reflections, settimo album in studio, pubblicato il 9 gennaio 2026 da Blue Blood International / Cooking Vinyl. Scritto interamente dai quattro membri del gruppo, il disco ha raggiunto il secondo posto nella Official UK Albums Chart e il primo posto nella Official Independent Albums Chart, con singoli come One Last Time, Waste My Love, Beautiful Spiritual e Candlelight Fades.

Duncan James e Lee Ryan live al Pride Village 2026

La serata del 13 giugno si inserisce in una stagione che vede il Pride Village, giunto alla 19ª edizione con oltre novanta serate su tre palchi e un pubblico atteso di 250.000 presenze, confermarsi come uno degli appuntamenti estivi di riferimento per spettacolo, musica e cultura pop in Italia.

Tra gli artisti già annunciati: Melanie C per la sua unica data italiana, MILLE, Paola Iezzi, Elenoire Ferruzzi, Alexia, Karma B, Gabry Ponte, Cristina D’Avena e Ditonellapiaga, oltre agli ospiti dei talk show Raoul Bova ed Edoardo Leo.

La XIX edizione del Pride Village è organizzata da Heddy Media con il patrocinio del Comune di Padova. Partner del Village sono: Absolut Vodka, Absolut è stata tra i primi brand al mondo a sostenere apertamente la comunità LGBTQIA+ già nei primi anni ’80, quando ancora nessun altro lo faceva. Campari, Doreca, Heineken, Pepsi, Pernod Ricard e Red Bull.

Informazioni e biglietti

Prevendite e informazioni sono disponibili su Ticketmaster e sul sito www.pridevillage.it.

Programma completo www.pridevillage.it