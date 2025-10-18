Esce il 17 Ottobre su tutte le piattaforme digitali “Rosso 4×4”, il nuovo singolo dei Dual Harmony, pubblicato con l’etichetta Artisti Online.

Scritto dal compositore Nicola Giannubilo e interpretato da Andrea Olivieri, il brano è un tuffo nel passato, un momento nostalgico e sentimentale che riporta l’ascoltatore agli anni ’90: le prime feste, i Nirvana in TV, la Panda rossa e l’odore di pioggia sulle estati di provincia.

“Rosso 4×4” nasce, come racconta l’autore, «da un pomeriggio di pioggia e da un’improvvisa ispirazione».

È un brano che parla di memoria e desiderio di ritorno, di quella parte di noi che resta ancorata ai momenti semplici e autentici della nostra giovinezza.

Il testo, ricco di immagini vivide, evoca la magia di un’epoca semplice in cui bastavano una radio, una tenda e un gelato alla menta per sentirsi felici.

Una delle frasi più significative — «Mi mancano i colori e le estati senza cellulari e dati» — racchiude l’essenza del brano: la nostalgia per un tempo analogico, in cui le connessioni erano reali e non filtrate da schermi.

È un invito sottile a riscoprire la bellezza della lentezza, dei gesti spontanei, dei ricordi che ci hanno formati.

Dal punto di vista musicale, “Rosso 4×4” si muove tra melodie pop e una base rock energica, sostenuta da chitarre corpose e da un ritmo incalzante che richiama il sound delle band storiche degli anni ’90.

La voce di Andrea Olivieri, calda e sincera, trasmette un’emotività autentica che si intreccia con le note delicate del pianoforte di Antonia D’Adderio, amplificando il senso di malinconia e profondità del brano.

Il risultato è un brano dal sound radiofonico e autentico, dove la produzione attenta mantiene una freschezza contemporanea pur restando fedele alle radici nostalgiche che l’hanno ispirato.

Chi sono i Dual Harmony?

Antonia D’Adderio (Termoli, 1969), Nicola Giannubilo (Campobasso, 1982) e Andrea Olivieri (Pescara, 1985) sono i tre membri dei Dual Harmony, progetto nato nel 2025, dove poesia, voce e pianoforte si intrecciano in un equilibrio di emozioni e autenticità.

Antonia, pianista e insegnante con una lunga esperienza tra cori, arrangiamenti e attività didattica, incontra Giannubilo, autore e compositore ispirato a Morrison e Baudelaire, con cui inizia a dare forma alle prime composizioni originali. Poco dopo si unisce al progetto Olivieri, musicista e cantante con una solida carriera live e in studio (tra cui le collaborazioni con il gruppo L’Errore e Davide Simonetta).

Insieme pubblicano il singolo “Rosso 4×4” con l’etichetta Artisti Online, primo passo di un percorso artistico che unisce poesia, sensibilità e armonia sonora, fondendo esperienze diverse in una sola voce condivisa.

