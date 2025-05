“Dream – Side A” è il nuovo EP dei Not My Value

É disponibile da venerdì 9 maggio 2025 (in distribuzione Believe) il primo EP del progetto Not My Value, non solo un nome, è un vero e proprio manifesto: un robottino, due musicisti, tre atti, uno spazio dove non dover scegliere tra dormire e svegliarsi, in un’epoca dove tutto grida, Not My Value sceglie di sussurrare, conducendoci in questo tunnel elettronico.

“Dream – Side A”, questo il titolo di questo nuovo disco, è un viaggio emotivo sospeso tra sogno e realtà, dove il tempo e la memoria si intrecciano con immagini oniriche e non sempre amichevoli – messaggeri del subconscio, che appaiono per sussurrarti verità scomode. Anche se fanno paura, sono lì per svegliarti. I testi prendono spunto da sogni reali, si soffermano su scelte paralizzanti, ferite che continuano a pulsare, relazioni intense intrappolate in meccanismi distorti, e quel senso di ansia sociale che aleggia in un presente/futuro dominato da incertezza e conflitti globali. In quale incertezza è meglio restare?

Le sonorità del disco spaziano dal trip hop al dream pop, con incursioni nella dark wave e momenti di dark ambient. La voce delicata e riverberata si fonde con la confusione dei cori in reverse (come Lynch insegna) e si fa spazio in un mondo sonoro popolato da chitarre elettriche, synth, glitch e bassi distorti. Ogni traccia è un’onda che si muove tra calma malinconica e caos controllato, creando un’esperienza che guida chi ascolta in un mondo onirico e malinconico.

In 16 minuti e 39 secondi, è possibile fermare la quotidianità, chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare da un flusso sonoro altalenante, sospeso tra intensità e quiete, un equilibrio fragile tra il desiderio di rimanere nel sogno e l’urgente bisogno di svegliarsi. La prima parte del viaggio, “Dream – Side A“, ti immerge in un mondo onirico e altalenante, dove il sogno prevale sulla realtà e tutto sembra fluido e sfocato. In “Reality – Side B“, il secondo EP di prossima pubblicazione, invece, tutto si fa più diretto e concreto, esplorando tematiche più dure e reali, liberandosi della morbidezza del sogno.

TOUR

date in aggiornamento

9.5 – OCA MORTA LIVE – PARMA

10.5 – RIBHAUS – MACERATA

16.5 – CARACOL – PISA opening for Nero Kane

18.6 – DETUNE – MILANO

19.6 – FUCINA 209 – BOLOGNA

In attesa della realtà, restiamo nel sogno.

SCOPRI IL DISCO: https://bfan.link/dream-side-a



Artwork: Monica Lasagni

I primi 30 CD fisici di Not My Value non sono semplici dischi, ma frammenti di sogno confezionati sotto vuoto, numerati a mano. Un gesto simbolico: preservare un’esperienza intima e profonda in un mondo che consuma arte con la stessa velocità con cui la dimentica. Ogni copia è chiusa in una busta di plastica trasparente, come un prodotto da supermercato — una critica silenziosa alla mercificazione della musica e all’oblio rapido a cui oggi è condannata.

Ma anche un invito: aprire quella busta diventa un atto consapevole, un gesto di fiducia verso un viaggio sonoro di 16 minuti e 39 secondi. Non un oggetto da collezionare distrattamente, ma un sogno da scegliere, liberare e vivere. Solo chi deciderà di rompere il sigillo potrà accedere all’esperienza .

TRACKLIST

1. Sign Language – Extended Version

2. My Valium

3. PSWRD

4. Fishes Bones – Extended Version

5. Silence

Composers and Authors: Claudio Brambilla, Lisa Marchiani

Voice, synth, choir: Lisa Marchiani

Bass, guitar, synth, production: Claudio Brambilla

Recorded at: Le Ombre Studio

Artistic Production: Lele Battista

Mix & Master: Francesco Ciccio Ingrassia

CD stampati singolarmente da Officina Del Disco

BIO:

Coppia nella vita come nell’arte, sono un duo dark trip-hop psichedelico di base a Milano.

La loro musica è un equilibrio precario tra echi inquietanti e atmosfere oniriche che si mescolano creando capovolgimenti sonori. Traggono ispirazione dal cinema, dalla filosofia, dalla letteratura, con una particolare affinità per l’universo di David Lynch. Non a caso, lo show che portano live è uno spettacolo in tre atti (Sogno, Limbo, Realtà), guidato da visuals in sync con la musica e da un robottino di legno e viti che prende la parola, accompagnando il pubblico in un viaggio onirico.

https://www.instagram.com/notmyvalue/