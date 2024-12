Doppio evento dedicato al Flamenco e alla leggendaria Antonia Singla. L’11 dicembre la proiezione del film “La Singla” e il concerto di Por Rosas, all’Institut Français di Napoli

L’Instituto Cervantes presenta un doppio evento dedicato al Flamenco e alla leggendaria Antonia Singla

Mercoledì 11 dicembre all’Institut Français di Napoli proiezione del film “La Singla” e concerto-spettacolo di Por Ross

Interverrà l’attrice Helena Kaittani

L’Instituto Cervantes di Napoli celebra l’arte del flamenco e la figura iconica di Antonia Singla, mercoledì 11 dicembre 2024. In occasione della IV edizione del Festival Europa Cinema al Femminile è in programma un doppio appuntamento (film e spettacolo) all’Institut Français di Napoli (Via Crispi 86), ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Un doppio evento nato dalla sinergia tra gli istituti di cultura spagnolo e francese presenti a Napoli, nell’ambito del festival organizzato dall’associazione di promozione sociale 1506 film.

Si inizia alle ore 19:30 con la proiezione del documentario “La Singla”, diretto da Paloma Zapata e dedicato ad Antonia Singla, una bailaora sorda dalla nascita che imparò a danzare senza sentire la musica, diventando leggenda. In occasione della proiezione dell’opera, interverrà anche l’attrice Helena Kaittani, protagonista del film vincitore al Krakow Film Festival, al Docs Barcelona e al Festival di Thessaloniki.

Nata nelle baracche della Barceloneta nei primi anni ‘50, Antonia Singla, nonostante la sordità riuscì a far sua l’arte del flamenco. In poco tempo divenne un fenomeno e a soli 17 anni fece entusiasmare personalità come Dalì e Jacques Cousteau, arrivando a esibirsi all’Olympia di Parigi. Ma alla fine degli anni ‘70 scomparve dalle scene. Cosa successe? Che ne fu di lei? Questo film è un avvincente viaggio nel mistero che circonda il suo meraviglioso talento. Un documentario che, attraverso materiale d’archivio e non solo, dipinge il profilo di una delle più grandi ballerine di flamenco di tutti i tempi.

Dopo la proiezione del film, dalle ore 21:30 spazio al concerto-spettacolo di Por Rosas, progetto creato dalla cantaora italo-argentina Ana Rita Rosarillo e dalla chitarrista romana Francesca Turchetti. Due donne che raccontano e si raccontano in un percorso musicale dal flamenco alla musica sudamericana, impreziosito dalla bailaora Michela Mancini. Questo concerto-spettacolo, unico nel suo genere in Italia, propone un percorso stilistico, storico e soprattutto musicale, con tutte artiste donne in scena. Un’esibizione ricca di tutte le sfumature emozionali, dalle più intense alle più leggere, che conducono lo spettatore in un viaggio nella cultura andalusa e nell’arte flamenca in tutte le sue forme: cante, chitarra e baile.

