Doppia XL Fit Regolare è il nuovo singolo dei Poni Boi

Dopo l’esordio con Fame d’aria lo scorso giugno, i Poni Boi pubblicano un secondo singolo, intitolato Doppia XL Fit Regolare, fuori martedì 10 ottobre 2023 per l’etichetta Rocketman Records. La band riprende ed espande le sonorità presentate sul primo brano, in una canzone che accentua tanto la componente punk rock del proprio sound, con chitarre veloci ed energiche, quanto quella indie/surf rock, con la leggerezza e la freschezza nelle linee vocali e nella produzione del pezzo.

“Doppia XL Fit Regolare è la ciclicità del male. Non importa che arrivi il Natale o l’estate, il Natale o l’estate. Il male è dentro, è personale”, riflette la band a proposito del brano. E aggiunge: “gli abiti fanno l’uomo. Meno c’è l’uomo più cresce il bisogno dell’abito”, citando il film del 2002 Spider, diretto da David Cronenberg e basato sul romanzo omonimo di Patrick McGrath.

I Poni Boi saranno in tour quest’autunno per promuovere i loro nuovi brani:

14 ottobre: Bang Bang Radio, Casalpusterlengo (LO)

21 ottobre: La Prada, Grizzana Morandi (BO)

31 ottobre: Circolo Arci Pablo Neruda, Corinaldo (AN)

4 novembre: Garbage Live Club, Pratola Peligna (AQ)

10 novembre: Glitch, Roma (RM)

18 novembre: La Casa di Alex, Milano (MI)

24 novembre: Circolo Quetzal, Mercato Saraceno (FC)

7 dicembre: Vox Live Club, Jesi (AN)

I Poni Boi si incontrano nell’ottobre 2022 su quello che è il Tinder di chi suona: il famigerato Villaggio Musicale, coacervo di casi umani. O meglio: umano/musicali, il che è pure peggio. A loro è andata bene, fortunamente. Il trio è formato da Andrea Marcellini (voce e chitarra), Luca “Bisto” Boscolo (basso) e Matteo Benocci (batteria). I Poni suonano un surf punk adrenalinico e contagioso, un garage pop convulso e autoironico. Come se venissero dalla California. O magari dall’Australia. Ma la realtà è che sono ragazzi di provincia-balneare, sparsi tra Senigallia, Fano e Pesaro. Ed è per questo che il loro mix frenetico di sound e parole dà vita a canzoni allegre per persone tristi o – per chi preferisce – canzoni tristi per persone allegre. Nel 2023 sono usciti i primi due singoli, Fame d’aria e Doppia XL Fit Regolare, per Rocketman Records, e la band ha avviato un’intensa attività dal vivo con un tour estivo che l’ha portata in giro per buona parte della Penisola, e un tour invernale che comincerà il 14 ottobre.

PONI BOIInstagram | Spotify | YouTube | Facebook