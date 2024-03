DONNE DI LUCE: THEA CRUDI E MARIANNE GUBRI in concerto A TOLENTINO il 23 marzo

Appuntamento il 23 Marzo alle 21.15 al Politeama Tolentino. In programma per il giorno seguente anche uno speciale workshop sulle tecniche meditative per risvegliare il potenziale femminile.

Un viaggio musicale nella Sacra Energia Femminile attraverso epoche e tradizioni millenarie: si preannuncia da non perdere il weekend del 23 e 24 marzo al Politeama Tolentino, dove la cantante spirituale e scrittrice Thea Crudi e l’arpista e compositrice Marianne Gubri si incontreranno per far risuonare la voce di dee, donne mistiche, sante, artiste e guaritrici.

Dall’Antica india all’Antico Egitto, dall’Antica Grecia al mondo celtico, dal misticismo Sufi, fino al Cristianesimo medievale, il concerto “Donne di Luce”, organizzato con il supporto di Sibilla Leanza, è dedicato alle canzoni di donne vissute in tempi e luoghi remoti.

Sul palco, la voce di Thea Crudi e l’arpa celtica ed elettrica di Marianne Gubri riadatteranno queste musiche attraverso un linguaggio attuale, con il contributo delle rielaborazioni elettroniche e ambient di Cristian Bonato e l’ausilio di strumenti orientali, quali l’harmonium indiano e le campane tibetane.

Sempre il Politeama Tolentino sarà il teatro di uno speciale workshop dedicato esclusivamente alle donne, che le due artiste terranno domenica 24 marzo alle ore 10.

“Ora più che mai è fondamentale riflettere sul significato profondo dell’empowerment femminile. Questo concetto non si limita alla conquista di diritti e opportunità nel mondo esterno; abbraccia anche il viaggio interiore verso l’indipendenza emotiva, economica e spirituale”, spiega Thea Crudi.

“Proporremo un percorso spirituale di benessere tra Suono, Arpaterapia e pratica millenaria dei Mantra in Sanscrito. Questo significherà esplorare le esperienze meditative di grandi pioniere spirituali provenienti da varie parti del mondo, attraverso pratiche utili per detossinare, rigenerare e ispirare corpo, mente e spirito, ma soprattutto attivare il proprio potere femminile”.

ULTERIORI INFORMAZIONI EVENTI

Politeama Tolentino, Corso Garibaldi 80, Tolentino (Macerata)

Concerto: 23/03/2024, h.21.15 | Biglietti: € 20

Workshop: 24/03/2024, dalle h. 10:00 alle 18.30

Info e iscrizioni: info@sibillaleanza.it / info@politeama.org, tel. 0733 968043