Donatello D’Attoma e Enrico Bracco il 15 febbraio al Bourbon Street di Napoli

Prosegue con il 15 febbraio 2023 la programmazione jazz del Live Tones al Bourbon Street di Via Bellini 52 Napoli, con il “Donatello D’Attoma Enrico Bracco Duo”.

Donatello D’Attoma pianoforte

Enrico Bracco chitarra

⏰️ L’ingresso è dalle ore 20,30.

Inizio concerto ore 21.30. Posti limitati si prega di prenotare per l assegnazione del posto. La prenotazione sarà valida sino alle 21.20.

🎫Il costo del biglietto per ascolto concerto è di € 10.00 acquistabile in prevendita e prevendite fisiche territoriali, ma anche la sera stessa alla biglietteria predisposta al Bourbon Street.

🔴Drink e Food alla carta

➡️INFO e PRENOTAZIONI: 3389941559/ 338 8253756

In occasione del nuovo tour invernale 2022-2023, il chitarrista Enrico Bracco e il pianista Donatello D’Attoma, entrambi anche compositori, si incontrano nuovamente presentando un repertorio di composizioni originali tratte dai loro rispettivi ultimi lavori discografici. Proiettati verso un linguaggio compositivo contemporaneo, di ricerca, orientato al superamento delle forme classiche, la loro musica presenta sempre una riconoscibile impronta melodica che proviene dalla comune passione per il jazz tradizionale. Il duo non mancherà di omaggiare alcuni dei grandi protagonisti della scena internazionale del jazz, come Lee Konitz, Warne Marsch, Charles Mingus, Blue Mitchell.