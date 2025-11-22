Donatella Rettore torna con “Malamocco”: il nuovo singolo tra ironia pop e malinconia

Donatella Rettore è pronta a tornare con un nuovo capitolo della sua inarrestabile creatività. Da venerdì 14 novembre sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali Malamocco, il nuovo singolo estratto da Antidiva Putiferio, l’album che ha confermato l’inesauribile vitalità artistica di una delle personalità più originali del pop italiano.

Malamocco è un brano costruito su contrasti luminosi: leggero nell’apparenza, ma attraversato da un’ironia affilata e da un’inquietudine sottopelle. Le “zanzare” che popolano il testo non sono solo insetti estivi, ma simboli di tutto ciò che punge, disturba e costringe a restare svegli: piccoli richiami alla fragilità e alle vibrazioni impreviste della vita.

Come in ogni sua stagione creativa, Rettore gioca con i linguaggi pop senza rinunciare alla sua natura libera e imprevedibile. Alterna humour tagliente e pulsazioni contemporanee, filtrando tutto con la consapevolezza di chi ha attraversato cinque decenni di musica senza mai scendere a compromessi.

Il nuovo singolo anticipa anche il ritorno sul palco: Donatella Rettore sarà tra le protagoniste della Milano Music Week, dove proporrà un viaggio nella magia degli anni Ottanta con la sua energia glam e il suo immaginario visionario. A seguire, un breve tour natalizio chiuderà il 2025 con una festa sonora che unisce passato, futuro e quella leggerezza feroce che solo una vera antidiva sa incarnare.