Don Pasquale Ferone pubblica “Vedrai”: una preghiera in musica per ritrovare la pace

A volte una canzone può assomigliare a una finestra lasciata socchiusa: da fuori arrivano rumori di paura, guerra, incertezza, ma da quella piccola apertura entra comunque una luce. “Vedrai”, il nuovo brano di Don Pasquale Ferone, nasce proprio in questo spazio fragile e necessario, dove la musica diventa un invito a non arrendersi, a non chiudersi nel dolore, a continuare a credere che l’amore possa ancora trovare un posto nel cuore dell’uomo.

Il brano si presenta come una promessa di fiducia in un futuro migliore, nonostante le difficoltà del presente. Don Pasquale Ferone costruisce un testo semplice, diretto, profondamente spirituale, nel quale la fede in Dio diventa il punto di partenza per ritrovare pace, gioia e capacità di amare. Al centro della canzone c’è l’idea che l’uomo non debba restare fermo quando sente il cuore vuoto o appesantito, ma debba mettersi in cammino verso quella “sorgente della Vita” che nel brano coincide con la presenza del Signore.

“Vedrai” è quindi un canto di apertura: apertura alla fede, all’amore, alla possibilità di donarsi agli altri. In un tempo attraversato da conflitti e tensioni, la canzone assume anche un valore universale, perché parla di una pace che non riguarda soltanto l’interiorità personale, ma anche il mondo. La pace, secondo il messaggio del brano, nasce da un cuore trasformato, capace di accogliere l’amore di Dio e di renderlo visibile nei gesti quotidiani.

Una delle frasi più significative del testo è: “Ogni volta sembra che la pace non verrà, abbi sempre fede e il Signore donerà”, ovvero anche quando tutto sembra negare la possibilità di un cambiamento, la fede diventa una forza capace di sostenere, orientare e riaprire il futuro. Don Pasquale Ferone non nega la fatica del presente, ma invita a guardarla con occhi diversi, affidandosi ad una speranza più grande.

Sul piano musicale, il brano si muove in un’atmosfera delicata, raccolta e luminosa. L’arrangiamento privilegia una dimensione essenziale, con la chitarra a sostenere il canto e a creare un accompagnamento caldo e confidenziale. Il ritmo è pacato, regolare, pensato per dare respiro alle parole e lasciare che il messaggio arrivi in modo limpido. Non c’è ricerca di eccesso, ma una precisa scelta espressiva: mettere la musica al servizio del testo, trasformando la canzone in una sorta di preghiera.

Con “Vedrai”, Don Pasquale Ferone conferma ancora una volta la sua capacità di unire musica e spiritualità in un linguaggio accessibile, sincero e immediato. Il risultato è un brano che parla a chi cerca conforto, ma anche a chi sente il bisogno di ritrovare fiducia, pace e amore in mezzo alle inquietudini del nostro tempo.

“Vedrai” è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 5 Luglio 2026.

Don Pasquale è un sacerdote della provincia di Napoli che ama la musica e compone canzoni di ispirazione cristiana, presenti su tutte le piattaforme digitali.

Fin da piccolo ha iniziato a frequentare la chiesa insieme ai propri familiari. All’età di 15 anni impara a suonare la chitarra e comincia ad animare le celebrazioni e gli incontri di preghiera carismatica nella sua parrocchia.

Dopo aver ricevuto il “Battesimo nello Spirito”, all’età di 10 anni, con un gruppo del Rinnovamento Carismatico Cattolico, inizia a maturare la scelta di entrare in seminario, fino a diventare sacerdote nel 1998. Anche dopo l’ordinazione continua a coltivare la sua passione per la chitarra e, dal 2017, inizia a comporre musica di ispirazione cristiana.

Nel frattempo, Don Pasquale diventa parroco in provincia e nella periferia di Napoli. Tra gli album al suo attivo figurano Certezza, Confidenza, Come roccia, Il dono della Vita e Fedeltà. Ha pubblicato anche diversi singoli, tra cui Fiducia, Guarda il Cielo, Gioia immensa sarà e molti altri.

Al 5 Luglio 2026, il suo repertorio conta 70 brani: canti di evangelizzazione e di lode che, insieme agli album, sono disponibili sulle principali piattaforme digitali e di streaming.

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