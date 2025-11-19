Don Pasquale Ferone fuori con “Una Luce”, il nuovo brano acustico e contemplativo

Ci sono canzoni che sembrano nascere da un raggio di sole che filtra tra le nuvole, altre da un sussurro che consola, altre ancora da una preghiera che trova finalmente la sua voce. “Una Luce”, il nuovo brano di Don Pasquale Ferone, appartiene a tutte e tre queste cose insieme: è una carezza per l’anima, un richiamo dolce e profondo, un invito a rialzarsi quando il peso della vita si fa sentire un po’ di più.

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 novembre 2026.

“Una Luce” nasce come una riflessione intima sul bisogno di ritrovare un punto fermo, qualcosa che illumini anche quando tutto attorno sembra confuso. Don Pasquale Ferone scrive un testo che è insieme un messaggio, una preghiera e anche un abbraccio spirituale: parole semplici, ma capaci di arrivare dritte al cuore.

Al centro c’è un tema universale: la fiducia. Aprire il cuore all’amore del Signore significa ritrovare pace, protezione e quella forza silenziosa che permette di andare avanti. Il brano diventa così un invito a non lasciarsi affondare dal buio, ma a sollevare lo sguardo, verso quella luce che non si spegne mai.

Una delle frasi più intense del testo racchiude tutto il senso del brano:

“E allora correrai verso il Sole tu andrai, la certezza della fede, il sostegno ti darà.”

È una promessa semplice e potente: la fede non è un concetto distante, ma un’energia che ti solleva proprio quando ne hai più bisogno.

Musicalmente, “Una Luce” sceglie una veste totalmente acustica, essenziale e autentica, perfettamente coerente con il cuore del testo e in linea con lo stile del cantautore.

L’arrangiamento è dunque affidato a una chitarra acustica in presa diretta, che accompagna con delicatezza, senza virtuosismi, proprio per lasciare spazio alla forza delle parole.

La voce di Don Pasquale Ferone arriva naturale, vicina, umana: una voce che non interpreta soltanto, ma sembra parlare a chi ascolta, come farebbe un amico o un padre nei momenti difficili.

“Una Luce” è, in fondo, una mano tesa nei momenti bui: un brano semplice, sincero e profondamente umano, capace di ricordarci che anche nelle giornate più dure c’è sempre qualcosa che continua a brillare dentro di noi.

Breve Biografia

Don Pasquale Ferone è un sacerdote e cantautore di ispirazione cristiana originario della provincia di Napoli. A quindici anni ha iniziato a suonare la chitarra e a guidare incontri di preghiera carismatica nella sua parrocchia.

Nel 1998 ha risposto pienamente alla chiamata diventando sacerdote, continuando a coltivare la musica come strumento privilegiato di fede, riflessione interiore e vicinanza alle persone.

Dal 2017 ha intrapreso in modo più strutturato l’attività di compositore e autore di brani cristiani, con l’intento di usare la musica come mezzo di evangelizzazione, consolazione e lode.

Negli anni ha pubblicato diversi album, tra cui Certezza (2017), Confidenza (2018), Come roccia (2019), Il dono della Vita (2020) e Fedeltà (2020).

Tra i suoi singoli più recenti figurano “Come un fiume”, “Ricerca” e “Meraviglie”.

Il suo stile musicale unisce semplicità e profondità: una chitarra, una voce sincera e testi che parlano di speranza, fede e fiducia, anche nei momenti di maggiore fragilità.

Oggi Don Pasquale continua il suo servizio come parroco nella periferia della provincia di Napoli, vivendo la musica come parte integrante del suo ministero pastorale.

I suoi brani nascono dal desiderio di offrire conforto, dialogo spirituale e un’occasione di incontro autentico con Dio e con gli altri.