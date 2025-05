DOMINIC MILLER LIVE A NAPOLI IL 15 MAGGIO CON “THE VAGABOND TOUR”

Il Teatro Bolivar di Napoli ospita giovedì 15 maggio alle 21:00 l’unica imperdibile data al Sud Italia del tour internazionale “The Vagabond Tour” di Dominic Miller, celebre chitarrista di Sting e autore di una brillante carriera da solista con 12 album all’attivo.

Con il suo ultimo lavoro discografico “Vagabond” (ECM Records), Miller porta in scena un raffinato mix di jazz, pop, folk acustico, musica classica contemporanea ed elementi latini. Un sound personale e inconfondibile che prende vita grazie a una formazione stellare composta da Dominic Miller – chitarra, Nicolas Viccaro – batteria, Nicolas Fiszman – basso e Jason Rebello – pianoforte.

Il concerto, organizzato da Nu’Tracks con il supporto tecnico di SoundFly, è un’occasione unica per ascoltare dal vivo un artista che ha scritto pagine memorabili della musica mondiale. Dalla collaborazione con Sting (con cui ha co-scritto successi come Shape of My Heart) a progetti con nomi come Paul Simon, Tina Turner, Bryan Adams e Peter Gabriel, Miller è una leggenda vivente della chitarra.

Teatro Bolivar – Via Bartolomeo Caracciolo, 30 – Napoli