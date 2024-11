“Domenica Classica”, torna la rassegna musicale al Teatro Sala Umberto di Roma

RASSEGNA DOMENICA CLASSICA 2024-2025



VII EDIZIONE



Direzione artistica Lorenzo Porta del Lungo



A cura dell’Associazione Suono e Immagine

Domenica 24 novembre tornano al Teatro Sala Umberto di Roma gli appuntamenti di Domenica Classica, con un programma di sei matinée musicali dedicate alla musica classica e cameristica.



Con la direzione artistica del pianista e compositore Lorenzo Porta del Lungo e organizzata dall’Associazione Suono e Immagine, Domenica Classica giunge alla settima stagione, rinnovando la sua proposta musicale, con il fine di diffondere il piacere dell’ascolto della musica classica e la sua conoscenza, anche attraverso lezioni online propedeutiche ai concerti e incontri dal vivo.



Domenica 24 novembre primo appuntamento alle ore 11 al Teatro Sala Umberto, con Innocente cor mio, concerto con I Solisti Ambrosiani (Tullia Pedersoli soprano, Davide Belosio violino, Claudio Frigerio violoncello, Emma Bolamperti clavicembalo).



Le musiche sono di A. Caldara, G. F. Händel, N. Porpora, F. M. Veracini, G. Tartini e il programma, che alterna brani strumentali e vocali, è incentrato su autori tardo barocchi. Il titolo “Innocente cor mio” riprende l’incipit di una cantata di Antonio Caldara, dove la tematica amorosa è presentata sotto molteplici sfaccettature: dall’innamoramento di coppia, che prelude a una notte romantica o che porta sofferenza, dubbio e tormento, all’amore fra madre e figlio, istintuale e naturale o, talvolta, vendicativo.



Seconda matinée domenica 19 gennaio, alle ore 11, con il duo di chitarre Pace-Poli Cappelli, considerato uno dei più importanti a livello internazionale, con opere di A. Piazzolla, I. Albéniz e M. Gangi.



Il terzo appuntamento è con Recital di Giordano Ferla, domenica 9 febbraio, alle ore 11. Il programma di Ferla, pianista eclettico, laureato al Royal College of Music di Londra, è composto da musiche di G. F. Händel, F. Schubert, F. Chopin, G. Gershwin/P.Grainger, R. Spearing.



Per il quarto concerto della rassegna ritorna l’Ensemble Accademia Antica, con Note d’autore, alle ore 11 di domenica 23 febbraio. Francesco Marletta al flauto, Alba Rodilosso all’oboe e Mario Cusimano al violoncello presentano brani inediti di significativi compositori di fine ‘600 e primo ‘800, quali C. Barbandt, F.J. Haydn e J.B. Loeillet.



Domenica 9 marzo, alle ore 11, il quinto appuntamento è con Davide Belosio al violino e Salvatore Tirone al pianoforte, con Interminati Spazi, opere di W.A. Mozart, R. Schumann, B. Bartók e G. Pizzetti.



La sesta e conclusiva matinée della settima edizione di Domenica Classica è domenica 30 marzo, alle ore 11. Si conclude con “Assai ben balla a cui fortuna suona”, danze strumentali tra rinascimento e primo barocco, con l’Ensemble Stradella Y-Project e la direzione del Mo. Andrea De Carlo.



Biglietteria



Platea:



Intero con prev. Euro 25,00



Intero senza prev. Euro 22,00



Ridotto euro 18,00



Galleria:



Intero con prev. Euro 17,00



Intero senza prev. Euro 15,00



Ridotto euro 12,00





Ridotto riservato a: Cral dopo lavoro – over 65



Ridotto Carnet: 10 euro a biglietto (€60 per tutti gli eventi)



Under 30: Ridotto 5 euro



Under 13: Ridotto 2 euro





Botteghino Teatro Sala Umberto tel. 06-6794753 Visita: www.teatrosalaumberto.com Associazione Suono e Immagine: www.associazionesuonoeimmagine.it



Contatto: ass.suonoeimmagine@gmail.com